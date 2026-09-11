Incendio in un appartamento a Pegli: le fiamme partite dal frigorifero

Genova. Questa mattina, i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire in via Antica Romana di Pegli, per una fuoriuscita fumo da una abitazione.

All’arrivo hanno provveduto ad aprire la porta di casa ed, una volta entrati, hanno individuato l’incendio in cucina ed hanno provveduto all’estinzione. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe scaturito dal malfunzionamento del frigorifero.

Nessuna persona è rimasta coinvolta: al momento dello scoppio dell’incendio, infatti, nell’abitazione non c’era nessuno e non è stata necessario procedere ad evacuazioni