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Levante

Bogliasco, paura nella notte per l’incendio in un’autorimessa: cinque famiglie evacuate

Sul posto i vigili del fuoco e soccorsi ma per fortuna non ci sono stati feriti o intossicati. Indagini in corso

Generico settembre 2026

Genova. Vigili del fuoco in azione a Bogliasco, nel levante genovese, per un incendio divampato all’interno di una rimessa per auto in via Mazzini.

È accaduto intorno alle 22 di venerdì 4 settembre, ma l’intervento dei pompieri è proseguito per circa quattro ore.

A fare scattare l’allarme, ancora prima che il fumo si propagasse, i sistemi di rilevamento automatici. Il rogo ha interessato più vetture.

Cinque famiglie, in sostanza tutti gli inquilini del palazzo che si trova sopra la rimessa, sono state evacuate fino allo spegnimento completo per sicurezza vista la grande quantità di fumo che aveva invaso anche l’edificio.

Non ci sono stati feriti o intossicati. Nessuno ha avuto bisogno delle cure dei soccorsi, comunque presenti. Indagini in corso sulle cause dell’incendio.

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