Incendi boschivi, cessato lo stato di grave pericolosità in Liguria: da inizio 2026 bruciati 650 ettari

Genova. La Regione Liguria ha decretato la cessazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale a partire da oggi, lunedì 21 settembre.

La misura, adottata con il decreto del Dirigente n. 4992 del 2 luglio 2026 ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 22/01/1999 n. 4 ‘Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico’, era in vigore dallo scorso 4 luglio.

Con la fine dello stato di emergenza decadono i relativi divieti. I cittadini sono comunque invitati a mantenere la massima cautela nello svolgimento di qualsiasi attività potenzialmente a rischio, nel rispetto delle norme vigenti.

“Da inizio anno sono bruciati circa 650 ettari – dice l’assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone – solo un’efficace e attenta attività di coordinamento svolta da tutti gli operatori ha consentito di contenere le aree percorse dal fuoco”.

L’assessore ringrazia vigili del fuoco, carabinieri forestali, volontari antincendio boschivo ed elicotteristi del servizio antincendio della Regione “per il costante lavoro svolto ai fini della tutela del nostro patrimonio boschivo”.