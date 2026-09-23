In viaggio con Gulliver, si allarga la rassegna per bambini tra musei e biblioteche

Genova. Dopo aver accompagnato dal 2022 centinaia di famiglie alla scoperta dei musei e delle biblioteche di Genova Nervi e della Valpolcevera, Lilliput ETS inaugura una nuova stagione di In Viaggio con Gulliver, con attività dedicate alla prima infanzia, ampliando il suo raggio d’azione.

Nasce TRASFORMAZIONI – Cresciamo insieme tra i Musei e le Biblioteche, una rassegna di venti appuntamenti che, da settembre 2026 a marzo 2027, invita bambine, bambini e adulti a vivere i musei, biblioteche, street Art e parchi come luoghi di incontro, di relazione e di crescita condivisa.

Lontano dall’idea del museo come semplice spazio espositivo, la rassegna propone un modo nuovo di abitare il patrimonio culturale: un luogo vivo dove opere d’arte, libri, materiali e paesaggi diventano occasioni per osservare, giocare, immaginare e trasformarsi insieme.

Verso un sistema cittadino

Grazie all’alleanza tra Fondazione Compagnia di San Paolo, Comune di Genova e Lilliput ETS, In Viaggio con Gulliver si estende a due nuovi territori genovesi: il centro città e Pegli. In questo modo, si avvia un percorso di capacity building che sfocerà nella co-progettazione di una ricca rassegna di eventi per famiglie nei nuovi siti culturali individuati: il Galata Museo del Mare, il Museo del Risorgimento – Casa Mazzini, Il Museo D’Arte Orientale Edoardo Chiossone e il Museo di archeologia di Pegli, oltre alle biblioteche De Amicis e la Benzi di Voltri. L’idea è quella di creare un sistema “a misura” di bambina e di bambino in tutta la città, per offrire alle famiglie con figli in fascia d’età 0-6 anni attività nei musei e biblioteche pensate appositamente per loro affinché questi luoghi diventino punti di riferimento per la cultura dell’infanzia.

“Siamo orgogliose del traguardo raggiunto e di poter parlare oggi della costruzione di un vero sistema cittadino di cura e attenzione al mondo delle famiglie 0-6 anni nei luoghi della cultura genovese – spiegano Elisa Moretto, Francesca Posenato e Beatrice Sarosiek di Lilliput -. Quattro anni fa siamo partite da un sogno che, passo dopo passo, ha preso le sembianze di una realtà sempre più bella. Un plauso va all’instancabile lavoro delle oltre 20 realtà e professioniste del mondo socio sanitario e culturale che hanno animato e reso concreto il progetto In viaggio con Gulliver, crescere insieme tra cultura e salute. Un viaggio, vissuto insieme, che fa sì che l’offerta culturale persegua l’obiettivo del benessere nella crescita sana dei bambini e delle loro famiglie”.

“I musei e le biblioteche non sono contenitori statici, ma luoghi vivi che devono saper accogliere cittadini di ogni età, a partire dai più piccoli – commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Genova, Giacomo Montanari – Il progetto In Viaggio con Gulliver e la rassegna TRASFORMAZIONI rappresentano pienamente la nostra visione di un’offerta culturale accessibile, diffusa e inclusiva, in grado di mettere in rete il centro e le delegazioni, da Nervi alla Valpolcevera fino a Pegli. Ringrazio Lilliput ETS e la Compagnia di San Paolo per questo virtuoso percorso di co-progettazione e alleanza, che ci permette di compiere un passo decisivo verso un vero e proprio sistema cittadino della cultura a misura di famiglia”.

“La Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene “In viaggio con Gulliver” come modello di welfare culturale in piena coerenza con la Missione “Sviluppare competenze” dell’Obiettivo Cultura, al fine di mettere in rete soggetti pubblici e privati, culturali, socioeducativi e sociosanitari a favore del benessere di bambini e famiglie, soprattutto quando in condizioni di vulnerabilità – dichiara Nicoletta Viziano, membro del Comitato di Gestione della Fondazione Compagnia di San Paolo – Il sostegno della Fondazione accompagna il progetto nel consolidamento di una rete territoriale stabile, capace di valorizzare le risorse culturali pubbliche e rafforzare l’alleanza tra tutti gli attori locali. In questa prospettiva, l’inserimento nell’Accordo Quadro con il Comune di Genova rappresenta un passo verso un approccio di sistema, volto – conclude – a trasformare l’esperienza maturata in una risorsa strutturale e condivisa per la comunità”.

La trasformazione come esperienza di crescita

La neuroscienza dello sviluppo afferma che “nei primi cinque anni di vita si forma la maggior parte delle connessioni sinaptiche alla base di competenze linguistiche, socio-emotive e cognitive” (Centre on the Developing Child,Harvard University, 2010). Ecco quindi quello che vuole portare avanti la rassegna: attraverso laboratori, esperienze sensoriali, musica, teatro, movimento, letture e attività artistiche, le famiglie saranno accompagnate da un’équipe multidisciplinare in un viaggio che mette al centro il benessere, la curiosità e la scoperta.

In Viaggio con Gulliver a Nervi

Le opere custodite alla Galleria d’Arte Moderna, alle Raccolte Frugone e alla Wolfsoniana, insieme agli spazi della Biblioteca e dei Parchi di Nervi, diventano ambienti da esplorare con tutti i sensi: un quadro può raccontare nuove storie, un gesto trasformarsi in segno, una paura diventare gioco, un materiale cambiare forma tra le mani dei bambini.

Ogni appuntamento nasce dall’incontro tra competenze educative, artistiche e socio-sanitarie, offrendo alle famiglie esperienze capaci di intrecciare cultura, creatività e relazione.

Il calendario si apre il 27 settembre 2026 alla GAM con “Piccolo piccolo, grande grande”, dedicato alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni, dove opere d’arte, racconti e musica accompagneranno i più piccoli alla scoperta della trasformazione attraverso il corpo e il movimento.

Nei mesi successivi si alterneranno laboratori dedicati al segno grafico, alla natura, alle emozioni, al teatro, allo yoga, alla relazione e all’immaginazione, ospitati tra GAM, Raccolte Frugone, Wolfsoniana e Biblioteca di Nervi.

Ogni incontro affronterà un diverso aspetto della crescita: dalla costruzione dell’identità alla gestione delle emozioni, dal rapporto con il corpo all’ascolto dell’altro, fino alla capacità di cambiare prospettiva e immaginare possibilità nuove.

Il percorso si concluderà il 21 marzo 2027 alle Raccolte Frugone con “Indovina che cosa sono”, una festa finale in cui i personaggi dei dipinti prenderanno vita attraverso il gioco teatrale e l’espressività corporea.

In Viaggio con Gulliver in Valpolcevera

Riparte la rassegna, dedicata alle famiglie con bambini da 0 a 6 anni in Val Polcevera. Un’importante opportunità per le famiglie che, unendo cultura e salute, permette loro di vivere gli spazi culturali del territorio con divertimento e curiosità.

Un’occasione di scambio e supporto sui tanti interrogativi che spesso la genitorialità pone.

La rassegna si propone di valorizzare i luoghi culturali della Val Polcevera, un territorio ricco di storia e tradizione, tra i quali il MUCE – Museo Certosa di Genova, il Teatro SOC Certosa, la Biblioteca Civica Cervetto di Rivarolo, il Museo delle Marionette di Campomorone, i Murales del quartiere di Certosa, il Memoriale e la Casa della Cultura (museo montagna)