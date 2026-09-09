In centro storico torna “Genova Profumata” con 300 diffusori su un percorso di 5 chilometri

Genova. Dal 10 settembre al 18 ottobre 2026, si terrà la nuova edizione di Genova Profumata, progetto che punta a valorizzare in chiave sensoriale e culturale il centro storico. L’iniziativa coincide con una ricorrenza di fondamentale rilievo simbolico: il ventennale del riconoscimento Unesco del Sistema dei Palazzi dei Rolli.

Genova profumata è un evento ideato da Euthalia Fragrances con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, con il contributo e patrocinio di Camera di Commercio, in collaborazione con Associazione Amici di Palazzo della Meridiana e con la partecipazione di Confcommercio e Confesercenti.

L’evento nato nel 2019 – quando coinvolse 2 chilometri di centro storico, e oltre 200 attività commerciali con un’ampia risonanza mediatica internazionale – si ripresenta nel 2026 in una veste ampliata, sempre più integrata nei luoghi simbolo della Superba.

Il tracciato e il dialogo con i Palazzi dei Rolli

La nuova edizione estende il percorso fino a 5 chilometri continuativi, per un totale di 270mila metri quadrati di tessuto urbano coinvolto. Un’esperienza sensoriale da vivere a piedi nelle principali vie dello shopping e della cultura genovese: Via Garibaldi, Via Cairoli, Via San Lorenzo, Via di Scurreria, Piazza Campetto, Via Orefici, Piazza Soziglia, Via Luccoli, Via Roma, Via XXV Aprile, Salita S. Caterina, Galleria Mazzini, Via XX Settembre, Via San Vincenzo, Via Colombo, Piazza Colombo, Via Galata, Via Cesarea, Via Ravecca e Piazza Sarzano.

“Genova Profumata 2026” rafforza un dialogo emozionale con il patrimonio monumentale cittadino, intessendo una trama olfattiva discreta e continuativa attorno a palazzi storici di straordinario pregio come Palazzo Tursi, Palazzo Ducale, Palazzo Rosso, Palazzo Bianco e Palazzo della Meridiana.

L’identità della città in un profumo

L’anima botanica della fragranza “Genova Exclusive City Fragrance”, creata da Euthalia, è la narrazione olfattiva del legame con la memoria del territorio soprattutto attraverso le più evocative essenze della Liguria.

• Note di testa: Basilico, Menta, Eucalipto, Arancia, Bergamotto.

• Note di cuore: Rosmarino, Lavanda, Coriandolo, Pino, Chiodo di Garofano.

• Note di fondo: Timo, Maggiorana, Salvia, Gelsomino.

Il valore pubblico ed economico per la città

Con oltre 300 attività economiche coinvolte e 48 giorni di presenza continua, il progetto punta a rafforzare il city branding, unendo accoglienza turistica, patrimonio storico, commercio di vicinato e fruizione lenta del patrimonio urbano.

“Genova Profumata torna, sette anni dopo il debutto del 2019, ma Genova oggi è un’altra: la pandemia ha cambiato il modo in cui viviamo le città, riscoprendo il valore della prossimità, della lentezza, dell’esperienza a misura d’uomo – commenta Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova -. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto di allargare il perimetro delle strade del centro interessate e il numero dei CIV coinvolti, per moltiplicare l’impatto di un progetto che parla ai sensi prima ancora che agli occhi. Il Salone Nautico resta, come sette anni fa, il motore che dà slancio all’iniziativa, ma gli eventi in città sono cresciuti sia numericamente che qualitativamente: per questo oggi il racconto si intreccia anche con i Rolli Days, in un dialogo naturale con il nostro patrimonio Unesco”

“Il commercio di vicinato e l’offerta turistica non vivono più solo di spazi fisici, ma della qualità dell’esperienza urbana che siamo in grado di generare – dichiara Tiziana Beghin, assessora al Commercio e al Turismo del Comune di Genova –. Progetti innovativi come “Genova Profumata” dimostrano come il marketing territoriale contemporaneo debba saper coinvolgere tutti i sensi, legando la bellezza monumentale dei nostri Palazzi dei Rolli alla vitalità del tessuto economico locale. Estendere questo percorso a cinque chilometri significa offrire ai genovesi e ai visitatori una percezione inedita e immersiva della città, capace di stimolare l’economia di prossimità attraverso una leva di attrattività internazionale forte, originale e non convenzionale”:

” valorizzazione e la tutela del centro storico passano anche da nuove iniziative per invitare genovesi e turisti a percorrerlo e viverlo – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – Genova Profumata propone un’esperienza unica, che lega le fragranze del territorio alla scoperta dei palazzi, delle strade e delle attività che animano ogni giorno il cuore della città. Ed è prezioso il coinvolgimento dei negozianti: le loro attività sono parte dell’identità di Genova e contribuiscono a costruirne e tutelarne l’immagine. Nell’anno del ventennale del riconoscimento Unesco dei Rolli, questa iniziativa ci permette di raccontare il nostro patrimonio storico attraverso un linguaggio nuovo e sorprendente, capace di incuriosire chi arriva per la prima volta e di offrire ai genovesi un’occasione per riscoprire luoghi familiari. Come amministrazione vogliamo che la bellezza del centro storico di Genova sia sempre più un invito a entrare, fermarsi e dedicare tempo e sguardi alla città”.

“Il turismo e la promozione del territorio si nutrono di interattività e di tutti i canonici 5 sensi – dice l’assessora al Bilancio e Risorse Finanziarie della Regione Liguria Claudia Morich – Genova Profumata lo ha reso evidente ben prima che il turismo olfattivo fosse sdoganato coinvolgendo nel 2019 circa 2 km di centro storico e oggi riappropriandosi dell’intero cuore di Genova a partire dai Palazzi dei Rolli sino alle vie delle botteghe e dei servizi. Regione Liguria sostiene dall’inizio questa intuizione, che permette ai viaggiatori di entrare completamente in sintonia con la destinazione prescelta offrendo una sperimentazione emozionale rivelatrice, spesso foriera di ricordi autentici e del desiderio di ritornarvi. Genova Profumata trasforma infatti un itinerario open in un’esperienza e l’esperienza in valore. Il ritorno atteso è evidente perché collega imprese, genera servizi e crea opportunità anche per chi quel territorio lo abita tutto l’anno. Si innesta poi in un periodo ottimo per visitare Genova e la Liguria, per cui invitiamo genovesi e turisti a lasciarsi coinvolgere da questa opportunità”.

“Genova Profumata nasce dalla volontà di creare un legame nuovo tra identità urbana, territorio e profumo, facendo dell’esperienza olfattiva una chiave di lettura della città – continua Martino Gavazzi, amministratore delegato di Euthalia Fragrances -. Il grande successo della prima edizione del 2019 ci ha confermato la forza e l’unicità di questo progetto. Genova è stata la prima, e ancora oggi è l’unica città al mondo, ad aver dato vita a un’esperienza olfattiva diffusa di tale portata. Riportare oggi il progetto in una dimensione ancora più ampia significa trasformare il profumo in uno strumento capace di valorizzare l’identità di Genova, mettendo in relazione patrimonio, territorio, commercio e accoglienza. Per Euthalia Fragrances è anche un modo concreto di restituire valore alla città in cui il nostro progetto è nato e continua a crescere”.