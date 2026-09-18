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Iniziativa

In bici da casa al lavoro, la strategia salva mobilità di Fiab

Tra largo Pertini e piazza De Ferrari, i volontari FIAB incontreranno per tutta la giorntata cittadini e lavoratori per promuovere l'uso quotidiano della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro

Generico settembre 2026

Genova. In occasione della Settimana Europea della Mobilità, questa mattina la Fiab Genova ha organizzato un evento dedicato al Bike to Work in piazza De Ferrari

Tra largo Pertini e piazza De Ferrari, i volontari FIAB incontreranno per tutta la giorntata cittadini e lavoratori per promuovere l’uso quotidiano della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro. Nella piazza sono inoltre esposte le biciclette dei diversi servizi di bike sharing presenti a Genova: un’occasione per conoscere da vicino le soluzioni di mobilità condivisa disponibili in città.

“L’iniziativa vuole mostrare concretamente come bicicletta, trasporto pubblico e servizi in condivisione possano offrire un’alternativa semplice e sostenibile all’uso dell’automobile privata”, si legge nel comunicato della Fiab.

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