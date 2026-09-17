Imprese e startup, ecco il fondo Ligurcapital da 10 milioni: domane a partire dal 22 settembre.

Genova. Oltre un centinaio di partecipanti hanno preso parte questa mattina all’incontro pubblico organizzato da Ligurcapital, presso la Sala Quadrivium, per illustrare le opportunità della misura regionale dedicata al capitale di rischio. Startup, micro, piccole e medie imprese liguri potranno richiedere, a partire dal 22 settembre (accedendo al portale ‘Bandi Online’ di Ligurcapital), interventi in equity e semi-equity, per un valore compreso tra i 100 mila e i 500 mila euro. A ciascun intervento del fondo, che dispone di una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, deve corrispondere l’investimento di almeno un coinvestitore privato, terzo e indipendente, con una quota compresa tra il 40% e il 60%.

“Un’occasione per conoscere uno strumento con cui la Giunta vuole accompagnare la crescita e il consolidamento di imprese e startup – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – Regione Liguria, attraverso Ligurcapital, entrerà nel capitale delle attività con una quota minoritaria, garantendo, in un percorso che potrà raggiungere fino ai cinque anni, quella liquidità necessaria per strutturarsi o approcciarsi ai nuovi mercati”.

Le domande saranno valutate, fino ad esaurimento risorse, in base alla data di presentazione. Le decisioni saranno assunte da un Comitato di Investimento composto da tre esperti del settore del venture capital, indipendenti da Regione Liguria e Ligurcapital e selezionati attraverso procedura pubblica.

“Questi nuovi strumenti possono contribuire in modo importante alla crescita delle start up e contribuire a consolidare le imprese nella fase più delicata della loro vita – affermano i presidenti della Camera di Commercio di Genova e delle Riviere di Liguria Luigi Attanasio ed Enrico Lupi -. Un ringraziamento va all’assessore allo Sviluppo economico della Regione, Alessio Piana, per l’impegno con cui la Regione lavora per potenziare l’accesso al credito delle imprese, anche attraverso strumenti innovativi come questo”.

Oltre a illustrare le caratteristiche e le modalità di accesso alla misura, l’incontro è stato occasione per mettere a confronto autorevoli esponenti del mondo degli investimenti e degli ecosistemi dell’innovazione. Da Anna Amati (socia fondatrice di EUREKA! Venture SGR) e Gianmarco Carnovale (presidente di Roma Startup e cofondatore e CEO di Scuter) che hanno approfondito il legame tra ricerca, capitali e imprese per creare opportunità per il territorio. Fino ad arrivare ad Alberto Giusti (Business angel, CEO di Guanxi e General Partner di P3Ventures) e Alessandra Bechi (vicedirettrice generale di AIFI, l’associazione italiana del private equity) che hanno analizzato il rapporto tra imprese e investitori.

“Negli ultimi dieci anni Ligurcapital ha gestito risorse per circa 22 milioni di euro, generando un impatto economico sul territorio di circa 123 milioni di euro: 5,6 euro per ogni euro investito. A questo si aggiunge un impatto significativo anche sul fronte occupazionale, con la creazione di circa 505 nuovi posti di lavoro” commenta il presidente di Ligurcapital Giorgio Lamanna.