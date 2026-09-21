Impararte, Palazzo Ducale mette in rete l’offerta formativa della città

Genova. Mercoledì 23 settembre a Palazzo Ducale si svolgerà – dalle 15 alle 18 – la XIX edizione di Impararte, iniziativa divenuta negli anni un appuntamento imperdibile per conoscere l’offerta formativa che il Palazzo e tutte le principali realtà culturali cittadine mettono a disposizione del mondo della scuola e delle famiglie.

Organizzato dai Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale nei Saloni del Maggiore e del Minor Consiglio, l’evento – un vero e proprio Open Day dell’orientamento per i docenti – raccoglie oltre cinquanta tra musei, teatri, biblioteche, archivi e centri di ricerca, che nelle rispettive postazioni hanno l’occasione di illustrare ai partecipanti, in un dialogo diretto in forma di workshop, le loro proposte per l’anno scolastico appena iniziato. Proposte a loro volta raccolte in una pubblicazione dall’omonimo titolo Impararte, curato ogni anno da Palazzo Ducale.

“Questo è un appuntamento a cui tengo molto – sottolinea la presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Sara Armella –, perché rappresenta un vero e proprio Salone dell’orientamento e un’importante occasione per mettere in rete scuole, istituzioni e realtà che lavorano con i giovani. Palazzo Ducale investe molto sulle nuove generazioni e lo fa non soltanto attraverso le attività didattiche, ma costruendo occasioni di partecipazione, confronto e protagonismo. Penso a progetti come “Generazione Ducale” e lo “Young Board”, che ci permettono di coinvolgere direttamente i ragazzi e di ascoltarne idee, bisogni e aspettative. E penso anche allo spazio che dedichiamo ai giovani artisti, attraverso mostre e progetti che valorizzano nuovi talenti e nuovi linguaggi. Anche l’Open Day obbedisce a questa idea di ascolto e di collaborazione. Il confronto con insegnanti, operatori e realtà del territorio ci consente infatti di aggiornare e ricalibrare la nostra offerta, rendendola sempre più vicina agli interessi e alle esigenze delle nuove generazioni. I giovani sono i cittadini di domani e la cultura ha un ruolo fondamentale nella loro crescita: può sviluppare spirito critico, capacità di osservazione, curiosità e consapevolezza. Per un’istituzione come Palazzo Ducale investire sui giovani significa quindi investire sul futuro della città e costruire, attraverso la conoscenza e la partecipazione, una comunità più consapevole”.

Il programma che Palazzo Ducale presenterà nell’occasione è estremamente articolato e modulabile con grande flessibilità per venire incontro alle esigenze delle scuole. E particolarmente nutrita anche quest’anno è l’offerta di corsi di formazione che Palazzo Ducale dedica a insegnanti ed educatori – corsi che spaziano dall’arte alla storia, dalla matematica all’economia e alle tecnologie – tutti fruibili con la Card docenti. In un’ottica di inclusione non verranno del tutto abbandonate le proposte in versione online, per consentire a studenti e docenti che operano sul territorio e a livello nazionale di partecipare alle attività.

Il livello della partecipazione all’Open Day è sempre alto (alcune centinaia gli insegnanti ed operatori del settore educativo, oltre a curatori di musei e autorità cittadine), a riprova del fatto che l’iniziativa risponde ad una precisa esigenza dei docenti di tutti gli ordini e gradi. Ai docenti verrà rilasciato un attestato di frequenza.