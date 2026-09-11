Il presidente del club Amici del Cinema di Genova premiato a Venezia

Venezia. Giovedì 10 settembre 2026, alla ‘83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia presso l’Italian Pavilion – Sala Tropicana 1 dell’Hotel Excelsior è stato consegnato il Premio Internazionale Carlo Lizzani come Miglior esercente italiano al presidente del Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena Giancarlo Giraud.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza di Alberto Barbera (direttore della Mostra del Cinema di Venezia), Flaminia Lizzani (membro del Comitato del Premio Lizzani), Francesco Ranieri Martinotti (presidente ANAC) e degli altri vincitori della 12ª edizione del Premio Carlo Lizzani: Ronald Chammah per l’Écoles Cinéma Club di Parigi (Miglior esercente europeo), Gianluca Farinelli per il Cinema Modernissimo di Bologna (Premio Speciale esercente italiano) e Giuseppe Gambina del Cinema Lumière di Ragusa (Miglior esercente italiano). Ha partecipato alla premiazione anche il critico cinematografico Steve Della Casa, conservatore CSC – Cineteca Nazionale e conduttore di Hollywood Party (Rai Radio 3).

Nato per premiare gli esercenti più coraggiosi e capaci di investire nel futuro della sala e nella diffusione del cinema di qualità, il Premio Internazionale Carlo Lizzani è un riconoscimento collaterale della Mostra del Cinema di Venezia promosso dall’Associazione Nazionale Autori Cinematografici (ANAC) con il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (MiC) e di AUT – Autori, in collaborazione con FICE, ANEC e ACEC.

Composto da Flaminia Lizzani, Francesco Lizzani e Francesco Ranieri Martinotti, presidente di ANAC, il Comitato del Premio Lizzani ha deciso di consegnare il prestigioso riconoscimento al cineclub genovese con la seguente motivazione: «Per la straordinaria capacità di coniugare, da oltre cinquant’anni, una programmazione cinematografica d’essai di altissimo livello con una costante attività culturale e sociale. In un quartiere complesso come Sampierdarena, la Sala Don Bosco rappresenta un autentico presidio culturale, capace di creare comunità, promuovere il cinema di qualità e formare nuovi pubblici».

«L’assegnazione di questo prestigioso riconoscimento nel contesto della Mostra del Cinema mi rende particolarmente felice per tanti motivi, anche di carattere personale, alcuni legati proprio alla figura di Carlo Lizzani: la mia prima partecipazione a Venezia del 1979 coincise con il primo anno della sua direzione e ancora la visione del suo documentario su Zavattini nel 2003, sempre a Venezia, mi ispirò la cura di una pubblicazione dedicata al rapporto tra Za e i giovani e poi non dimentichiamo che il suo primo film “Achtung! Banditi!” (1951) è girato nel Ponente di Genova, non molto distante da Sampierdarena e dal Club Amici del Cinema», dichiara il presidente del cineclub Giancarlo Giraud.