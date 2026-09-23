Il presidente Bucci in visita a Chiavari, il sindaco Messuti: “30 milioni per trasformare la città”

Chiavari. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha effettuato oggi una visita istituzionale nel Comune di Chiavari.

Il presidente, insieme al sindaco Federico Messuti e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, ha visitato il Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne: a delegazione si è poi spostata nel centro della città per visitare la nuova scuola dell’infanzia Mazzini Est, il parco di Villa Rocca e l’Antica Farmacia dei Frati. Il presidente, dopo una tappa presso la nuova piscina Marco Di Capua del Lido, ha concluso la visita nel cantiere dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico sul fosso di Caperana.

“Chiavari è davvero una città bellissima, con una struttura urbana che ancora oggi dimostra tutta la sua funzionalità. In questi anni è stato fatto molto per riqualificarla e renderla sempre più vivibile, con investimenti importanti a cui anche Regione Liguria ha partecipato – dichiara il presidente Bucci -. I risultati si vedono e fanno piacere, ma c’è ancora lavoro da fare: Chiavari è già una città di grande qualità e proprio per questo non deve fermarsi, migliorando ancora i servizi e le opere a disposizione dei cittadini. È anche una città che ha dimostrato di saper portare a termine i progetti del Pnrr e gli interventi programmati, utilizzando bene le risorse disponibili e rispettando tempi e obiettivi. Questo è un risultato importante: ora bisogna guardare al futuro e individuare nuove forme di investimento per continuare a lavorare per migliorare la qualità di vita dei cittadini”.

“In questi anni abbiamo messo in campo importanti risorse per cambiare concretamente Chiavari – spiega il primo cittadino Federico Messuti –. Abbiamo lavorato contemporaneamente su quartieri, scuole, impianti sportivi, centro storico, mare e sicurezza idrogeologica. Non singole opere scollegate tra loro, ma un disegno complessivo che punta a rendere la città più sicura, moderna, accessibile e attrattiva, migliorando la qualità della vita di chi la vive ogni giorno”.

Sampierdicanne: sport, scuola e servizi per il quartiere

Prima tappa al Palazzetto dello Sport di Sampierdicanne, al centro di un intervento complessivo da circa 3,1 milioni di euro, tra finanziamenti regionali e risorse comunali. Attualmente i lavori interessano l’installazione dell’illuminazione nel controsoffitto, la sistemazione degli spogliatoi al piano terra e al primo piano, il rifacimento delle facciate esterne e la sostituzione degli infissi. Si tratta della prosecuzione di un percorso avviato con il primo lotto, concluso nel 2021, che aveva riguardato l’efficientamento energetico, il rifacimento della copertura e il miglioramento degli impianti, per circa 700 mila euro.

Nello stesso quartiere rientrano anche la messa in sicurezza della scuola primaria Umberto I, per 1,7 milioni di euro, e il nuovo campo polifunzionale del Centro Chiarella, finanziato con 254 mila euro. Un insieme di opere che rafforza servizi scolastici, sportivi e spazi di aggregazione in una delle principali zone residenziali di Chiavari.

Capoborgo e centro storico: Palazzo Rocca, parco e nuovi spazi urbani

La visita è proseguita verso piazza Matteotti e il complesso di Capoborgo, interessato negli ultimi anni da un ampio programma di recupero e valorizzazione. Un sistema unitario di spazi verdi, patrimonio storico e luoghi aperti al pubblico, direttamente collegato al centro storico e al tessuto commerciale.

Per il restauro di Palazzo Rocca sono stati destinati oltre 2 milioni di euro, ai quali si affiancano circa 2 milioni di euro per il restauro del Parco di Villa Rocca, tornato pienamente fruibile e connesso con il cuore cittadino. Completano il quadro il recupero del Padiglione del Tè, per oltre 570 mila euro, la realizzazione del teatro all’aperto, per circa 300 mila euro, e il restauro dell’Antica Farmacia dei Frati, anch’esso per circa 300 mila euro.

Il cambiamento prosegue con la nuova configurazione pedonale di piazza Matteotti e con i lavori nelle aree circostanti: 650 mila euro per le pavimentazioni di piazza Verdi e via Costaguta e 323 mila euro per il rifacimento di via Entella, con la posa dei nuovi basoli.

Scuole: oltre 6 milioni tra Mazzini Est, Mazzini Ovest e nuova infanzia

“Altro asse centrale per la nostra amministrazione è quello dell’edilizia scolastica. Investire sulle scuole significa intervenire direttamente sulla qualità dei servizi e sul futuro della città – prosegue Messuti –. Abbiamo scelto edifici più adatti alle esigenze dei bambini, delle famiglie e del personale scolastico, puntando su sicurezza ed efficienza”.

Sul plesso Mazzini Ovest sono stati destinati circa 1,6 milioni di euro per l’efficientamento energetico e il rinnovo dell’edificio, mentre per le Mazzini Est sono stati stanziati 1,38 milioni di euro per il miglioramento sismico e l’efficientamento energetico.

Accanto agli edifici esistenti è stata realizzata, e sarà inaugurata nei prossimi mesi, la nuova scuola dell’infanzia Mazzini Est: circa 4 milioni di euro, compresi arredi e attrezzature informatiche, per una struttura moderna, accessibile e progettata per accogliere circa 140 bambini.

Lido: piscina, Spazio Lido e un nuovo rapporto tra città e mare

La visita si è poi spostata sul fronte mare, con la nuova piscina comunale Marco Di Capua, riaperta dopo lavori per oltre 6,17 milioni di euro. La struttura fa parte di un disegno più ampio per l’intera zona, insieme allo Spazio Lido, centro di coworking e co-studying, alla sistemazione degli spazi pubblici e alla creazione di un sistema sempre più integrato tra impianti sportivi, servizi, percorsi pedonali e ciclabili e lungomare.

In questa direzione si colloca anche il project financing per la gestione e il rilancio del polo natatorio e balneare, che comprende la prospettiva di una nuova passeggiata sul mare dalla foce dell’Entella verso la zona della bocciofila. Un disegno che si collega al nuovo viale alberato di viale Tito Groppo e corso Colombo, fino alla rotonda Ravenna, dotato di piste ciclabili sul lungomare, per creare una continuità tra centro urbano, sport e mare.

Caperana: sicurezza idrogeologica e nuovi servizi per il quartiere

Ultima tappa a Caperana, dove è in corso il cantiere per la realizzazione del nuovo fosso destinato alla messa in sicurezza idraulica, per oltre 1,4 milioni di euro. Un’opera strategica che si inserisce in un più ampio programma di interventi portato avanti negli ultimi anni nel quartiere.

Dalla realizzazione del nuovo parcheggio nei pressi del Bar Fox a quello in fase di completamento accanto ai magazzini comunali, fino all’allargamento di via Parma dalla curva di San Lazzaro, all’acquisizione di un tratto di via Caperana Case Sparse e al percorso ciclopedonale lungo l’Entella. A questi si aggiunge la riqualificazione del centro sportivo Daneri, per potenziare strutture, collegamenti e servizi a disposizione del quartiere.

“Circa 30 milioni di euro significano scuole più sicure, strutture sportive rinnovate, patrimonio recuperato, nuovi spazi pubblici e opere per la sicurezza del territorio – conclude Messuti –. La visita di oggi è stata l’occasione per mostrare direttamente quanto è stato fatto e quanto stiamo ancora portando avanti. È questa la Chiavari che vogliamo: una città attrattiva, più vivibile e capace di guardare avanti”.