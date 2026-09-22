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Tutti d'accordo

Il Consiglio regionale all’unanimità: “Stabilizzare il personale precario negli uffici giudiziari”

Approvato l'ordine del giorno presentato da Pastorino (Lista Orlando) sui 23 lavoratori assunti a Genova nell'ambito del Pnrr

incidente probatorio ponte morandi

Genova. Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato oggi all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Gianni Pastorino (Lista Orlando) per chiedere la proroga e la stabilizzazione del personale precario assunto nell’ambito del Pnrr negli uffici giudiziari.

“È un segnale importante che il Consiglio regionale abbia assunto una posizione unitaria. Mancano pochi giorni al 30 settembre e non possiamo lasciare senza una prospettiva lavoratrici e lavoratori che in questi anni hanno dato un contributo fondamentale al funzionamento degli uffici giudiziari”, commenta Pastorino

Si parla di circa 1.500 persone a livello nazionale e di 23 lavoratori nel distretto della Corte d’appello di Genova: “Persone formate, che hanno maturato competenze ed esperienza in uffici già alle prese con importanti carenze di organico”.

“Ora chiediamo che Governo e Parlamento intervengano con urgenza per prorogare tutti i contratti in scadenza e reperire le risorse necessarie a completare la stabilizzazione”, conclude Pastorino. 

 

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