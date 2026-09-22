Il Consiglio regionale all’unanimità: “Stabilizzare il personale precario negli uffici giudiziari”

Genova. Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato oggi all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Gianni Pastorino (Lista Orlando) per chiedere la proroga e la stabilizzazione del personale precario assunto nell’ambito del Pnrr negli uffici giudiziari.

“È un segnale importante che il Consiglio regionale abbia assunto una posizione unitaria. Mancano pochi giorni al 30 settembre e non possiamo lasciare senza una prospettiva lavoratrici e lavoratori che in questi anni hanno dato un contributo fondamentale al funzionamento degli uffici giudiziari”, commenta Pastorino

Si parla di circa 1.500 persone a livello nazionale e di 23 lavoratori nel distretto della Corte d’appello di Genova: “Persone formate, che hanno maturato competenze ed esperienza in uffici già alle prese con importanti carenze di organico”.

“Ora chiediamo che Governo e Parlamento intervengano con urgenza per prorogare tutti i contratti in scadenza e reperire le risorse necessarie a completare la stabilizzazione”, conclude Pastorino.