Il Comitato I Zona brilla ai campionati italiani giovanili in doppio: quattro equipaggi sul podio

Si sono conclusi a Manfredonia i Campionati Italiani Giovanili in Doppio 2026, e il Comitato I Zona FIV può festeggiare un risultato straordinario: quattro equipaggi delle classi 420 e RS Feva hanno conquistato titoli e piazzamenti di altissimo livello, confermando la solidità del movimento giovanile ligure e la qualità del lavoro svolto dai circoli affiliati.

Nella classe 420, l’equipaggio Nicolas Margaria e Edoardo Cavero, del Circolo Vele Vernazzolesi ASD, ha chiuso al 3° posto overall e al 2° posto U19, dopo una serie di qualifiche impeccabile, con tre vittorie di prova su sei. Sempre nella 420, Giancarlo Postiglione e Carolina Vulcanile, dello Yacht Club Italiano ASD, hanno conquistato il titolo di Campioni di Classe Misto 420, classificandosi 1° U17MX oltre che 4° overall e 2° U17, grazie a una costanza esemplare in tutte e dodici le prove.

Nella classe RS Feva, gli atleti tesserati presso circoli affiliati al Comitato I Zona FIV hanno ottenuto ulteriori e considerevoli successi. Edoardo Bastini e Samuele Bardelli, del Club Nautico San Bartolomeo al Mare ASD, hanno dominato l’intera manifestazione, vincendo la maggior parte delle prove disputate e laureandosi Campioni Italiani Giovanili Under 17 RS Feva, primi assoluti. Lo stesso Circolo festeggia un doppio successo con Lavinia Bardelli e Bianca Sofia Palermo, che hanno conquistato la Coppa del Presidente RS Feva Under 14, diventando anche il primo equipaggio femminile Under 14 della categoria.

“Sono risultati eccellenti che parlano da sé”, ha dichiarato Alessandro Pezzoli, Presidente del Comitato I° Zona FIV. “Il merito è tutto degli atleti, dei loro allenatori, dei circoli e delle famiglie che ogni giorno investono tempo, passione e competenza nella loro crescita sportiva. Da due anni il nostro Comitato sta promuovendo con convinzione le classi in doppio attraverso progetti speciali finanziati dal Settore Giovanile della Federazione Italiana Vela e dedicati a queste imbarcazioni. Questo ci ha permesso di lavorare in sinergia con allenatori, delegati di classe e atleti, in occasioni specifiche concordate con loro, per far crescere il movimento in tutta la I Zona. Ma sia chiaro: noi siamo solo un complemento. Il vero merito è dei Circoli e dei ragazzi che sono scesi in acqua ogni giorno.”

Il Comitato I Zona FIV rivolge un sentito ringraziamento agli atleti, agli allenatori ed ai circoli protagonisti di questi successi: Yacht Club Italiano ASD, Circolo Vele Vernazzolesi ASD e Club Nautico San Bartolomeo al Mare ASD. Un grazie speciale va anche ai genitori, sempre presenti e fondamentali nel sostenere l’attività sportiva dei più giovani. Infine, un grande grazie va, ovviamente, a tutti gli atleti ed a tutti i circoli affiliati al Comitato I° Zona FIV che hanno partecipato a questa importante manifestazione!

La Direzione Tecnica Zonale, su richiesta diretta dei circoli, sviluppa costantemente progetti individuali e di squadra a complemento del lavoro quotidiano svolto dagli allenatori locali. Il suo operato si fonda su una sinergia continua con i 72 affiliati del Comitato I Zona FIV, con l’obiettivo di offrire agli atleti percorsi di crescita sempre più mirati e competitivi.