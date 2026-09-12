Il bartender genovese Alessandro Soldatini vince il campionato panamericano di cocktail

Genova. Importante riconoscimento internazionale per il bartender genovese Alessandro Soldatini che a Puerto La Cruz, in Venezuela, si è aggiudicato il Pan-American Cocktail Championship 2026 organizzato dalla International Bartenders Association (Iba) dal 7 all’11 settembre.

Un successo salutato con orgoglio da Fiepet Lab Confesercenti, centro di formazione professionale di eccellenza per aspiranti bartender, barman e operatori del settore food & beverage in cui Soldatini è cresciuto, al punto di affermarsi poi come bartender alle isole Canarie e di aver preso parte alla competizione proprio in rappresentanza della Spagna.

“Un nostro allievo sul tetto delle Americhe: un risultato di assoluto prestigio che ci riempie di orgoglio e porta alto il nome di Genova nel mondo – commenta Luca Parcelli, che di Fiepet Lab è il coordinatore e ricorda i primi passi del neocampione panamericano dietro al bancone -. Alessandro ha iniziato il suo percorso formativo da giovanissimo, quando era ancora un ragazzino, distinguendosi subito per umiltà, tenacia e spirito di sacrificio. Sempre in prima linea, con la determinazione di chi ha un sogno nel cassetto e lavora ogni giorno per realizzarlo. La sua vittoria è la dimostrazione concreta di cosa significhi compiere le scelte giuste, circondarsi delle persone giuste e unire una grande passione a una ferrea disciplina”.

“Quello di Alessandro è un esempio per tutti i ragazzi che frequentano la nostra Accademia nelle sedi di Genova e Torino – aggiunge Alessandro Simone, presidente provinciale Fiepet Confesercenti – Questo trofeo, che in parte sentiamo anche nostro, è frutto del suo impegno e della sua straordinaria tenacia. Siamo orgogliosi di lui”.

“A nome di tutta Confesercenti Genova, del consiglio direttivo, di Fiepet Lab e di tutti i docenti e gli allievi, esprimo le nostre più vive congratulazioni ad Alessandro per il prestigioso traguardo raggiunto, nonché l’orgoglio per il fatto che a formarlo sia stata la nostra scuola, che si conferma una realtà d’eccellenza a livello assoluto. Complimenti Alessandro”, aggiunge il presidente provinciale di Confesercenti, Massimiliano Spigno.