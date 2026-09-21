Iit, due ore di sciopero e presidio agli Erzelli il 22 settembre per il tavolo di trattativa economica

Genova. La Rsu dell’Istituto Italiano di Tecnologia ha proclamato due ore di sciopero per domani, martedì 22 settembre, in concomitanza con il tavolo di trattativa economica previsto presso la sede di Erzelli.
La mobilitazione in Iit, votata a larghissima maggioranza dall’assemblea dei dipendenti, nasce dalla preoccupazione per la precarietà occupazionale e la stagnazione salariale all’interno della Fondazione.
Su circa 1700 lavoratori complessivi, soltanto un terzo dispone di un contratto a tempo indeterminato, mentre oltre un quarto del personale tecnico-amministrativo risulta non stabilizzato, a fronte del continuo ricorso a contratti a termine.
Il quadro – spiegano i sindacati – è aggravato da una forte frammentazione contrattuale, che vede conviventi il contratto dei dirigenti d’industria per un settantina di figure, il contratto collettivo aziendale per oltre 700 dipendenti e contratti di collaborazione per la maggior parte dei ricercatori.
A fronte dei tagli al finanziamento statale indicati dalla Fondazione per circa 10 milioni di euro, il sindacato richiama le dichiarazioni dello scorso maggio su un bilancio da quasi 200 milioni e chiede trasparenza sull’allocazione delle risorse.
Sul piano economico, le proposte dell’ente destinate al rinnovo del contratto aziendale, pari a poco più di un milione e mezzo di euro complessivi, vengono giudicate insufficienti a recuperare l’inflazione, anche per via delle limitazioni previste sui buoni pasto e sul premio di risultato.
Per il tavolo negoziale la Rsu pone come condizione dirimente lo scorporo dagli aumenti salariali delle partite relative a buoni pasto e premio di risultato.