Iit, proclamato sciopero di 24 ore il 29 settembre: sindacati contro aumenti “irrisori” e precarietà

Genova. Le rappresentanze sindacali RSU IIT, FLC-CGIL e USB Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata di martedì 29 settembre, denunciando la rottura delle trattative con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. La protesta scaturisce dal rifiuto del Comitato Esecutivo dell’ente di “raddoppiare lo stanziamento economico per gli aumenti contrattuali in paga base”, decisione che le sigle definiscono l’ennesima “manifestazione di chiusura totale della Fondazione nei confronti delle richieste economiche” portate avanti “da ormai 9 mesi”.

Nel comunicato diffuso per annunciare la mobilitazione, i rappresentanti dei lavoratori contestano la proposta aziendale, giudicata “irricevibile e già unanimemente bocciata dall’Assemblea dei Dipendenti”. Tale offerta consisterebbe in “irrisori aumenti di poche decine di euro, ben distanti anche dall’obbiettivo minimo del recupero dell’inflazione”. Alla questione salariale si affianca la preoccupazione per l’occupazione, legata a “una perdurante indeterminatezza delle sorti di quanti tra noi hanno un contratto precario”.

I sindacati ribadiscono che la rivendicazione principale riguarda un impegno economico dell’istituto volto a “garantire aumenti contrattuali adeguati a fronteggiare il carovita imperante e garantire stabilità lavorativa a tanti Colleghi e Colleghe”. Nel testo si sottolinea l’importanza del fattore umano nel settore scientifico, affermando che “i Lavoratori non sono una variabile a perdere nella ricerca” e che “la scienza prima che dagli strumenti scaturisce dalla professionalità e conoscenza di Lavoratrici e Lavoratori”.

Il programma della giornata di mobilitazione prevede il concentramento dei manifestanti alle ore 11:00 in Largo Pertini, di fronte al Teatro Carlo Felice, da cui prenderà il via un corteo diretto verso la sede della Regione.