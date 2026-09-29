Lutto per il mondo della cultura genovese: è morto Ignazio Venzano, storico preside del liceo Deledda

Genova. Mondo della cultura genovese in lutto. Ignazio Venzano, storico preside del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda, è morto ieri sera, colto da un malore nella sua automobile. A trovarlo, all’interno di un parcheggio dell’area del Porto Antico un passante che ha avvisato polizia e 118. Inutili i tentativi di rianimarlo: giunti sul posto i soccorritori non han potuto far altro che constatarne il decesso.

Intellettuale di grande spessore e uomo dalle solide radici civiche, Venzano, classe 1951, ha legato indissolubilmente il suo nome alla crescita educativa della città, a partire dai suoi primi passi nel mondo universitario, dove tra il 1969 e il 1972 ha guidato la FUCI di Genova come presidente. Nel corso degli anni ha dedicato la propria vita all’insegnamento delle Lettere e alla saggistica, collaborando attivamente con prestigiose realtà istituzionali e associative, tra cui il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Urban Lab Genoa International School (FULGIS), la direzione dell’International School Palermo e l’Associazione Treellle, distinguendosi sempre per la sua visione lungimirante e la passione per i modelli pedagogici moderni.

Il culmine del suo percorso professionale e umano si è espresso nello straordinario lavoro svolto come storico preside del Liceo Linguistico Internazionale Grazia Deledda, istituto che ha guidato magistralmente per venticinque anni, dal 1988 al 2013. Sotto la sua direzione, la scuola è diventata un’eccellenza nazionale e un vero e proprio laboratorio di cosmopolitismo e innovazione didattica, formando intere generazioni di giovani liguri all’apertura verso l’Europa e il mondo. Questo amore sconfinato per l’internazionalità e per la sua storica istituzione era stato coronato nel 2021 con la pubblicazione del volume bilingue “Educare all’internazionalità. I 150 anni del liceo Grazia Deledda di Genova”, un’eredità culturale preziosa che oggi suona come il suo definitivo e appassionato testamento educativo.

In questi ultimi anni Venzano era entrato a far parte del cda di Alpim Fondazione per i Minori ETS, con la quale stava curando con passione la creazione del Liceo Tecnologico Sperimentale della Valpolcevera. “Una notizia terribile che arriva inaspettata – commenta a caldo il presidente di Alpim Carlo Castellano – ci siamo sentiti poche ore prima, e oggi era atteso alla riunione operativa per portare avanti il progetto. Una grave perdita per noi e per tutta la città di Genova. Ci stringiamo attorno alla famiglia”. La procura di Genova ha aperto un fascicolo e sarà disposta l’autopsia, per capire le cause della morte.