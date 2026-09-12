I pazienti del Gaslini ospiti al circuito MotoGp di Misano, l’incontro coi piloti Bezzecchi e Martín

Genova. Giovedì pomeriggio una delegazione dell‘Istituto Giannina Gaslini è stata ospite di Aprilia Racing al Misano World Circuit Marco Simoncelli, per vivere un‘esperienza speciale insieme al team Aprilia Racing e ai suoi piloti, in occasione del Gran Premio di MotoGp. Una quindicina di pazienti dell’Istituto insieme alle loro famiglie sono statti accompagnati dal direttore generale dell‘Istituto Giannina Gaslini, Renato Botti, il direttore della Neurochirurgia, Gianluca Piatelli, il Segretario Generale di Gaslininsieme, Anna Zanuttini e diversi medici delle unità operative di Neurochirurgia, Ematologia e Oncologia.

Ad accogliere la delegazione sono stati Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, Antonio Boselli, head of Motorsport Communications del Piaggio Group e Aprilia Racing, e i piloti Aprilia Marco Bezzecchi e Jorge Martín, che hanno dedicato tempo e attenzione ai ragazzi, regalando loro sorrisi, fotografie e momenti destinati a rimanere tra i ricordi più belli della giornata. La visita è poi proseguita alla scoperta dei box e delle moto del circuito, permettendo ai giovani ospiti del Gaslini di vivere da vicino l‘atmosfera del mondo delle corse.

“Desidero ringraziare Aprilia Racing, e in particolare Massimo Rivola, Antonio Boselli, Marco Bezzecchi e Jorge Martín per l‘accoglienza e la sensibilità che hanno dimostrato nei confronti dei nostri ragazzi e delle loro famiglie – dichiara Renato Botti, direttore generale dell‘Istituto Giannina Gaslini – Esperienze come questa permettono ai nostri pazienti di vivere una giornata diversa, fatta di curiosità, entusiasmo e normalità, e hanno un valore che va ben oltre il semplice momento di svago. Ci auguriamo di poter ricambiare presto questa straordinaria accoglienza ospitando Aprilia Racing al Gaslini, per far conoscere loro il nostro Istituto e incontrare anche i tanti bambini e ragazzi che non hanno potuto essere con noi a Misano”.

“Quando curiamo un bambino, il nostro lavoro non può fermarsi alla malattia – ha sottolineato Gianluca Piatelli, direttore della Neurochirurgia dell‘Istituto Giannina Gaslini – Ci sono momenti come questo che possono fare una grande differenza nel percorso dei nostri ragazzi. Siamo qui soprattutto grazie ad Alessandro Venzano e alla sua famiglia, che desidero ringraziare con particolare affetto: dall‘esperienza personale di un papà, anche lui ex pilota fortissimo, è nato il desiderio di fare qualcosa non soltanto per suo figlio Nicolò, ma anche per altri ragazzi. E voglio ringraziare profondamente Aprilia Racing e i suoi piloti: quello che per chi vive quotidianamente questo mondo può sembrare un gesto semplice, per i nostri pazienti semplice non lo è affatto. Il tempo, l‘attenzione e l‘entusiasmo che hanno regalato loro oggi hanno un valore enorme».

La trasferta, organizzata tramite Gaslininsieme e il servizio di trasporto di Genovarent, è stata resa possibile anche grazie al sostegno di Salumificio Pignone di Viaggi Alessandra e Fulvio e Safe Tech STP Srl di Pierluigi Bizzarri, che hanno contribuito a permettere ai pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario di raggiungere Misano e partecipare alla giornata.