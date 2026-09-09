I Palazzi dei Rolli compiono 20 anni da patrimonio Unesco: Genova festeggia a Parigi

Genova. Genova porta a Parigi uno dei simboli più prestigiosi della sua storia e della sua identità culturale. Il 17 settembre, al quartier generale dell’Unesco, sarà celebrato il ventennale dell’iscrizione del sito “Genova, le Strade Nuove e il sistema dei Palazzi dei Rolli” nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco.

La celebrazione parigina sarà anche un’importante vetrina per la città e un’occasione per promuovere Genova come destinazione culturale e turistica sui mercati internazionali.

“Vorrei che ogni genovese sentisse questo patrimonio come qualcosa che gli appartiene, anche quando passa davanti a uno dei palazzi dei Rolli quando va al lavoro o quando torna a casa – ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis – il nostro impegno si gioca anche nel rapporto quotidiano tra questi luoghi e le persone che li abitano e li frequentano. Abbiamo la responsabilità di renderli sempre più accessibili, di creare occasioni per conoscerli e di prenderci cura del contesto che li circonda. Portare Genova nella sede dell’Unesco significa anche affermare l’idea di una città nella quale la cultura contribuisce alla qualità della vita e offre opportunità di cui tutti possano beneficiare. L’orgoglio per l’attenzione che riceviamo deve accompagnarsi a un lavoro quotidiano affinché questa attenzione si traduca in benefici per la città e per chi la vive”.

“Siamo molto soddisfatti di poter celebrare a Parigi, in una sede così prestigiosa e internazionale, il valore straordinario dei Palazzi dei Rolli e del nostro patrimonio Unesco – ha aggiunto l’assessora al Commercio, Turismo e Marketing territoriale, Tiziana Beghin – questo appuntamento rappresenta un’occasione per raccontare Genova a un pubblico qualificato e per rafforzarne la presenza nei circuiti culturali e turistici internazionali. Vogliamo che l’evento sia un vero volano per richiamare in città un numero sempre maggiore di visitatori, proprio in vista delle Giornate dei Rolli di ottobre. Promuovere Genova all’estero significa valorizzare una destinazione capace di unire cultura, accoglienza e autenticità, rendendo sempre più riconoscibile nel mondo il suo patrimonio artistico e culturale».

“Portiamo a Parigi le attività fatte e i grandi appuntamenti in calendario per i vent’anni dal riconoscimento UNESCO delle Strade Nuove e dei Palazzi dei Rolli: per la città rappresenta un passaggio importante per confermare Genova come centro irrinunciabile per lo sviluppo della storia della cultura e dell’architettura europea – conclude l’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari – non stiamo parlando semplicemente di un anniversario o del racconto episodico di una straordinaria sequenza di palazzi patrizi, ma di coinvolgere cittadini e visitatori in un vero e proprio modello urbanistico e culturale unico al mondo, nato da una Repubblica che ha fatto dell’accoglienza, dello sviluppo artistico e della diplomazia la sua cifra distintiva per tre secoli. Portare questo patrimonio nel cuore dell’UNESCO ci permette di raccontare la profondità storica nata dalla ricerca universitaria del Prof. Ennio Poleggi e la partecipazione di una cittadinanza attiva e consapevole, capace di tutelare e studiare un unicum che appartiene all’umanità intera, dimostrando come il passato di Genova sia una chiave fondamentale per comprendere il presente e progettare il futuro, coinvolgendo in maniera attiva e da protagoniste le giovani generazioni”..