Hennebique, cambia il progetto: arrivano gli uffici Fincantieri e un mega hotel da 230 camere

Genova. A ben cinque anni dal primo annuncio di inizio lavori cambia ancora il progetto per la riqualificazione dell’ex silos Hennebique nel porto di Genova, considerato un capolavoro di architettura. All’interno verrebbero ricavati ben 25mila metri quadrati di uffici tutti destinati alla nuova sede di Fincantieri, un mega hotel da 230 camere esteso su 16mila metri quadrati e i restanti mille con ristoranti e negozi. Il condizionale però è d’obbligo, visto che il via libera non c’è ancora e non mancano gli attriti con l’amministrazione comunale.

La variante, illustrata in commissione a Palazzo Tursi dall’ingegner Matteo Cozzolino del gruppo Vitali, è oggetto di una richiesta di pre-parere urbanistico presentata agli uffici del Comune in attesa di aprire la conferenza dei servizi presso l’Autorità di sistema portuale, che è l’ente deputato a rilasciare il titolo edilizio. “Le interlocuzioni sono necessarie perché parliamo di un edificio di enorme pregio architettonico – precisa l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola -. Può essere l’occasione per lanciare un faro sulla Darsena e creare una cornice che possa ricongiungere porzioni di città“.

Le demolizioni sono iniziate nel 2024, con tre anni di ritardo rispetto alle previsioni per diversi fattori: intoppi progettuali, pandemia, crisi geopolitiche, bonifiche da amianto. Da inizio anno è partita anche la ricostruzione: “Abbiamo realizzato le sottofondazioni, da poche settimane sono comparse le casserature dei pilastri che andranno in elevazione”, riferisce l’ingegnere. Il programma adesso vede la fine dei lavori in meno di due anni, quindi entro la primavera 2028. Valore totale dell’investimento, secondo quanto dichiarato dall’azienda, circa 6 milioni di euro (sostenuti da Roncello Capital), a fronte di una concessione che durerà 90 anni.

Cosa prevede il nuovo progetto Hennebique

Dal nuovo mix di funzioni sono spariti del tutto i servizi per i croceristi e gli alloggi per studenti. Un punto che ha fatto storcere il naso anche alla giunta Salis. “Le intenzioni erano quelle, dopodiché ci siamo confrontati con gli interlocutori, gli investitori e il mercato e il progetto ha assunto questa conformazione – ha spiegato Cozzolino -. Lo studentato sarebbe stato privato, ma non abbiamo trovato una quadra“. Anche Stazioni Marittime, che avrebbe dovuto inserirsi con un terminal passeggeri, alla fine si è tirata indietro, liberando spazi per le altre destinazioni d’uso.

Dal punto di vista dell’involucro esterno, il progetto prevede il restauro del prospetto lato mare secondo il disegno originario del 1901, la ristrutturazione della torre centrale che in origine ospitava gli impianti e la conservazione di alcune celle granarie alle estremità di ponente e levante e nella parte mediana. Tutto il resto è stato destinato a demolizione e ricostruzione. Il prospetto sul lato nord, su richiesta della Soprintendenza, è stato rivisitato in chiave contemporanea per evitare di “scimmiottare” lo stile dell’epoca.

Elemento essenziale del progetto sono le due corti interne, due grandi “cavedi” che lasceranno passare aria e luce naturale. Un percorso pubblico nella parte centrale collegherà i due lati lunghi dell’Hennebique permettendo di osservare la struttura originaria dei silos, mentre al piano interrato è previsto un museo con le tramogge, alcuni campioni delle vecchie attrezzature e strumenti multimediali per ripercorrere la storia dell’edificio.

La parte preponderante, quindi, è quella già prenotata da Fincantieri, che da sola porterà in dote i suoi 1.200 dipendenti. Gli uffici saranno ricavati nell’ala est e nella sezione centrale e si estenderanno su cinque piani complessivi, mentre l’albergo – un tre stelle business di una catena internazionale non ancora presente in Italia – occuperà il lato di ponente per quattro piani, comprese sale riunioni e una sala eventi sul rooftop. L’idea alla base è “offrire una efficace soluzione per i croceristi“. Al piano terra gli spazi commerciali e l’area food, in copertura verrà realizzata una terrazza che in parte sarà ad accesso pubblico. In tutto si stima una frequentazione quotidiana fino a 2.500 persone.

Nuova viabilità, via Rubattino pedonale e percorso ciclabile

Ma la partita della riqualificazione coinvolge anche gli spazi esterni. Anzitutto sono previsti 60 parcheggi in superficie lungo calata Santa Limbania, in aree demaniali già ottenute in concessione, mentre altri 300 stalli verrebbero ottenuti in una struttura multipiano interrata tra l’istituto nautico San Giorgio e il Cembalo: dall’Autorità portuale è arrivato il via libera, ma la fattibilità tecnica dell’opere è ancora in discussione.

Allo stesso tempo verrebbe rivista anche tutta la mobilità della zona. L’accesso veicolare, anziché gravare su via Gramsci, sfrutterebbe la futura riapertura del varco di Ponte Doria con una rotatoria di raccordo a via Rubattino e alla viabilità portuale. Per il tratto di via Rubattino che porta all’Hennebique si pensa alla pedonalizzazione. In questo modo si otterrebbe anche un nuovo collegamento ciclopedonale tra la Darsena e Principe, tassello fondamentale del più ampio progetto cittadino di un asse continuo tra Boccadasse e la Lanterna. A patto che si riesca a riaprire il viadotto Cesare Imperiale nei pressi della Stazione Marittima: “Stiamo lavorando con l’Autorità portuale perché torni ad essere accessibile – spiega il vicesindaco Alessandro Terrile -. Poi da lì, con una passerella non ancora finanziata ma progettata, si arriverebbe al Terminal Traghetti”.

L’obiettivo di Vitali è ottenere lo scomputo totale degli oneri di urbanizzazione grazie agli interventi stradali. Ma la proposta dovrà passare attraverso le strette maglie del nuovo regolamento comunale, approvato proprio su input dell’assessora Coppola, che prevede criteri più severi per dimostrare l’effettiva utilità delle opere e il vantaggio di farle realizzare dai privati. E proprio su questo punto si sarebbero già registrate tensioni con l’amministrazione di centrosinistra. Alla fine del braccio di ferro, che peraltro non si gioca solo su questo fronte, lo scomputo potrebbe essere solo parziale.

E mentre il nuovo Hennebique vede la luce tra mille difficoltà, a Ponte Parodi è ancora tutto fermo. “Pende ancora una controversia tra Autorità portuale e Porto Antico da un lato e il concessionario Altea dall’altro”, ricorda Terrile. Così come ancora non è stata trovata una nuova sede per la Croce Verde Genovese che da 25 anni opera in un container e chiede una sistemazione definitiva: “Negli scorsi mesi abbiamo cercato soluzioni alternative che al momento non hanno incontrato il loro favore – riferisce il vicesindaco -. Nell’ambito del bacino portuale non è semplice trovare aree. Siamo al lavoro per risolvere il problema”.