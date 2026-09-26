Guida Michelin 2026, tre hotel liguri nella selezione delle “Chiavi”: ecco quali sono

Genova. Tre strutture liguri entrano nella selezione 2026 delle Chiavi Michelin, il riconoscimento con cui la Guida Michelin distingue gli hotel capaci di offrire le esperienze di soggiorno più significative. Lo Splendido di Portofino conquista le Tre Chiavi, massimo livello previsto dalla guida; lo Splendido Mare, sempre a Portofino, sale a Due Chiavi; il Grand Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure conferma Una Chiave. Rispetto alla selezione 2025, dunque, le due strutture Belmond di Portofino salgono entrambe di categoria, mentre il Miramare mantiene il riconoscimento già ottenuto.

La selezione mondiale 2026 incorona l’Italia come il Paese europeo con il maggior numero di strutture premiate, con 224 hotel insigniti di almeno una Chiave Michelin, e la colloca al secondo posto a livello mondiale, preceduta soltanto dagli Stati Uniti. La Guida valuta le strutture sulla base di cinque criteri universali: qualità dell’architettura e dell’interior design, qualità e continuità del servizio, personalità e carattere della struttura, rapporto tra prezzo ed esperienza e capacità dell’hotel di contribuire in modo significativo al luogo in cui si trova.

“Tre riconoscimenti di questo livello rappresentano un risultato importante per l’intero sistema turistico ligure e raccontano la qualità che il nostro territorio è capace di esprimere anche nell’ospitalità di alta gamma – dichiara l’assessore regionale al Turismo e al Marketing territoriale Luca Lombardi -. È significativo vedere due strutture migliorare il proprio riconoscimento rispetto allo scorso anno e una terza confermarlo. La qualità dell’accoglienza, il servizio, il legame con il territorio, il paesaggio e l’identità sono elementi fondamentali per rafforzare il posizionamento internazionale della Liguria. La nostra sfida non è soltanto aumentare i numeri, ma accrescere il valore dell’esperienza offerta e la capacità del turismo di generare ricadute positive sull’intero territorio”.

Lo Splendido, che nel 2025 aveva Due Chiavi, sale quest’anno al massimo riconoscimento. La Guida Michelin lo definisce “un classico ligure“, sottolineandone il legame con la storia di Portofino e la capacità di rinnovarsi restando fedele allo spirito originario della struttura. Michelin ricorda inoltre le origini cinquecentesche dell’edificio, la ristrutturazione del 2025 firmata da Martin Brudnizki, le camere affacciate sul mare, la prima Dior Spa in Italia e la celebre piscina riscaldata con acqua salata.

Lo Splendido Mare passa da Una a Due Chiavi. La Guida Michelin lo descrive come una struttura “colorata e chic”, inserita direttamente nella piazzetta di Portofino, tra edifici pastello, caffè all’aperto e il porto a pochi passi. Gli interni, ridisegnati dallo Studio Festen nel 2021, si ispirano alla storia nautica del borgo e al fascino della Riviera di metà Novecento, con pavimenti in cotto, arredi italiani, opere di artisti liguri, pezzi d’antiquariato e marmo di Carrara.

Il Grand Hotel Miramare conferma Una Chiave. Michelin lo presenta come un grande albergo dall’eleganza tradizionale, affacciato sul lungomare di Santa Margherita Ligure e caratterizzato dal fascino senza tempo di una villa in stile liberty. La Guida evidenzia inoltre le viste sulla baia, l’atmosfera classica rimasta sostanzialmente intatta nel tempo, il ristorante, la piscina panoramica, l’area wellness e il beach club privato.