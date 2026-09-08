Guardia di Finanza, il colonello Fulvio Marabotto è il nuovo comandante del I Gruppo Genova

Genova. Il Colonnello Fulvio Marabotto è il nuovo Comandante del I Gruppo della Guardia di Finanza di Genova. L’Ufficiale giunge nel capoluogo ligure dalla Sicilia e, più precisamente, da Enna, dove ha ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale a far data dal 2023 e fino al 31 agosto 2026.

Insediatosi lo scorso 3 settembre presso la sede di Lungomare Canepa, è subentrato nell’incarico al Generale di Brigata Giuseppe Di Tullio, collocato in congedo lo scorso marzo per raggiunti limiti di età. Arruolatosi nell’Accademia della Guardia di Finanza nel 1991, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria. Nel corso della carriera ha assunto numerosi incarichi in Friuli Venezia Giulia, Calabria, Liguria e Lombardia, quale Comandante della Tenenza di Latisana (UD), della Compagnia di Imperia e del Gruppo della Spezia.

È stato, quindi, Comandante della Sezione servizi di Polizia Giudiziaria del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catanzaro e della Sezione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Genova, nonché Capo Servizio dell’Ufficio addestramento e studi presso l’Accademia di Bergamo, dove ha svolto anche attività di docenza in materie giuridiche e professionali. È stato, altresì, Comandante del Gruppo Tutela Spesa Pubblica e del Gruppo Tutela Economia presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Genova.