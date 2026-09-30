Genova. Bilancio della stagione estiva per il comando provinciale e il reparto aeronavale della guardia di finanza di Genova tra le località attorno al capoluogo e nel Tigullio: oltre 220 rapporti di lavoro controllati, 17 lavoratori in nero individuati di cui 2 risultati essere clandestini e 1 minore, l’elevazione di sanzioni per oltre 150 mila euro. Controllati anche gli esercizi commerciali: rilevate 67 mancate emissioni di scontrini fiscali. In tema di commercio ambulante, sono oltre 700 i capi di abbigliamento e gli accessori contraffatti o non conformi posti in vendita al pubblico, sottoposti a sequestro. I controlli sulle strade litoranee e in prossimità dei luoghi della movida estiva hanno visto l’impiego di 680 pattuglie.

Per l’intensificazione dei controlli sulle fasce costiere sono stati impiegati 325 finanzieri del comando provinciale Genova.

Durante gli accertamenti sono stati sequestrati oltre 2 kg di sostanza stupefacente, denunciate 5 persone di cui 1 arrestata, nonché effettuate 58 segnalazioni nei confronti dei consumatori. Nell’ambito dei controlli di specie sono stati verbalizzati, altresì, 5 minorenni ai quali sono state cedute bevande alcoliche da parte di un soggetto denunciato anche per minaccia.

È stata individuata nel Tigullio una struttura ricettiva per camper e/o roulotte priva delle necessarie autorizzazioni e che ha omesso di comunicare i dati dei relativi alloggiati.

Controlli sul diporto

I controlli hanno coinvolto anche la componente navale della guardia di Finanza, con l’impiego di 8 unità, tra guardacoste e vedette, nella vigilanza del litorale e delle acque costiere. Gli equipaggi della stazione navale di Genova hanno eseguito 218 controlli in mare e lungo la costa, rilevando irregolarità in 24 casi.

Le verifiche hanno riguardato la sicurezza della navigazione da diporto, attraverso l’esame della documentazione obbligatoria e dei titoli di abilitazione alla condotta, ove previsti, nonché il rispetto degli obblighi connessi alle attività economiche del settore nautico. Particolare attenzione è stata rivolta alle attività di noleggio e locazione, agli adempimenti in materia di accise e alla regolarità dei rapporti di lavoro. Il controllo in mare integra la vigilanza sulla sicurezza della navigazione e sul rispetto dei vincoli ambientali con le verifiche di carattere economico-finanziario.

L’impiego delle unità navali consente di svolgere gli accertamenti direttamente nei luoghi in cui si esercitano le attività, verificandone anche la regolarità sotto il profilo fiscale, commerciale e dell’impiego di manodopera. I servizi proseguiranno, comunque, attraverso il coordinamento delle componenti terrestre e aeronavale.