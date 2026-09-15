Gronda, il Pd attacca: “Rixi smetta di scaricare le responsabilità. Dica invece la verità su ritardi e stato dell’opera”

Genova. “Basta con il gioco dello scaricabarile. Se la Gronda di Ponente è ancora ferma alle fasi preliminari, il viceministro Rixi, invece di indicare genericamente il Comune e il territorio come responsabili delle scelte, dovrebbe spiegare ai genovesi e ai liguri perché, dopo anni di annunci, l’opera non è ancora entrata nella fase concreta di realizzazione”. Lo dichiarano Federico Romeo, consigliere regionale PD, e Armando Sanna, capogruppo PD in Consiglio regionale, intervenendo sulle dichiarazioni del viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi che ha detto che si tratta di ‘un problema di scelte a livello locale’.

“Rixi oggi ci dice che il MIT ha un tracciato approvato, ma contemporaneamente sostiene che Aspi e Comune debbano decidere se mantenerlo, perché la nuova proprietà di Autostrade lo riterrebbe di fatto irrealizzabile. È una contraddizione che merita una spiegazione chiara. Se esistono criticità tecniche, Rixi dica esattamente quali sono, da quanto tempo sono note e perché il Governo non le ha ancora risolte. Se invece il progetto approvato è realizzabile, ci spieghi perché siamo ancora a discutere del tracciato e perché l’avvio dei lavori viene nuovamente spostato tra il 2026 e il 2027”, osservano.

“Facile nascondersi dietro il territorio: non è qui la responsabilità. Salvini e Rixi per anni hanno detto che bastava una firma per far ripartire il progetto, poi, una volta arrivati al governo nel novembre 2022, quelle promesse sono state smentite dai fatti: prima la necessità di un intervento legislativo definito ‘piccolo’ e annunciato entro dicembre, poi l’avvio dei lavori spostato ai primi mesi del 2023, e addirittura in un’altra occasione, nei primi mesi del 2026, Rixi ha dichiarato che il progetto era tutto da rifare; ora dice che la responsabilità è di Comune e Aspi. Rixi e Salvini la smettano di prendere in giro i cittadini liguri e dicano una volta per tutte la verità su cosa realmente impedisce alla Gronda di partire”, aggiungono.

“La Gronda non può continuare a essere utilizzata come una bandiera politica da sventolare ogni volta che serve fare un annuncio e poi trasformarsi, quando arrivano le difficoltà, in una responsabilità di altri. Mentre i genovesi continuano a convivere con un nodo autostradale congestionato”, concludono.