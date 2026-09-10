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Avvicendamento

Graziano Leonardi nominato coordinatore regionale Uilm: prende il posto di Antonio Apa

Ieri la nomina del consiglio nazionale della Uilm. Era segretario generale della Uilm La Spezia

graziano leonardi, uilm

Genova. Nella giornata di ieri, il Consiglio nazionale della Uilm ha deliberato la nomina di Graziano Leonardi quale coordinatore regionale della Uilm in Liguria. Leonardi, già segretario generale della Uilm La Spezia, prende così il posto di Antonio Apa.

“Facciamo i migliori auguri a Graziano per un percorso stimolante e pieno di sfide in un momento non semplice per la nostra industria dove ci attendono, a breve, battaglie per la difesa e l’implementazione dei posti di lavoro in un settore trainante della nostra economia regionale – commenta Riccardo Serri, segretario generale Uilm Liguria – allo stesso tempo questa è l’occasione per ringraziare Antonio Apa per lo straordinario percorso che ha visto protagonista lui e la Uilm in tanti anni“.

“A lui i migliori auguri – conclude Serri – e la certezza che la sua esperienza rimarrà per la categoria un esempio di come fare quotidianamente buon sindacato” conclude.
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