Genova. Nell’anno in cui ricorre il centenario della Grande Genova, Coop Liguria ripropone la raccolta di figurine “Genova – La nostra storia”, che lo scorso anno aveva riscosso un successo straordinario, dedicandola proprio ai 19 comuni autonomi della costa e delle valli (da Nervi a Voltri, fino a Molassana e Pontedecimo), che nel 1926 vennero uniti a Genova per Regio Decreto, facendo del capoluogo ligure la quinta città italiana per numero di abitanti.

Come lo scorso anno, l’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio: ai giovani, che potranno scoprire come si presentavano un tempo luoghi che oggi risultano del tutto trasformati, e ai più adulti, che hanno vissuto in prima persona quelle trasformazioni.

didascalie illustrative delle immagini sono state curate dal regista, appassionato di storia e divulgatore Alessandro Bellagamba, direttore della Scuola d’Arte Cinematografica di Genova (SDAC), con la cui collaborazione l’album è stato reso interattivo, inserendo Qr code che rimandano a contenuti multimediali di approfondimento.

Bellagamba ha anche realizzato il documentario “Storie di Genova”, proprio con l’obiettivo di restaurare, ricolorare e animare oltre mille fotografie d’epoca del territorio genovese, molte delle quali sono state utilizzate all’interno dell’album.

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“La grande Genova”, ecco il secondo album di figurine curato da Coop Liguria dedicato alla storia della nostra città

“Quando mi è stato proposto di realizzare video dedicati ai 19 ex comuni che oggi fanno parte di Genova, partendo dalle fotografie storiche presenti nell’album – racconta Bellagamba – la prima parte del lavoro è stata tecnica: restaurare le immagini, colorarle, cercare di restituire loro dettaglio e profondità e, infine, animarle. In queste fotografie si incontrano spiagge che oggi sono cambiate, strade percorse dai tram, piccoli paesi che sarebbero diventati quartieri cittadini, fabbriche, ville, pescatori, operai, famiglie, piazze e paesaggi che a volte riconosciamo immediatamente e altre volte sembrano appartenere a un luogo completamente diverso. Ed è probabilmente questa una delle grandi bellezze di Genova: essere una città che contiene moltissime città. Penso che le nuove tecnologie, quando vengono utilizzate in questo modo, possano avere una funzione molto bella: non sostituire la memoria, ma aiutarci ad avvicinarci a essa”.

“Questo lavoro – dichiara il Presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis – per noi non è una semplice iniziativa di fidelizzazione ma la celebrazione dello stretto rapporto che coltiviamo da sempre con il territorio, anche lavorando in rete con molte associazioni locali. Come Coop Liguria promuoviamo la cultura sostenendo le iniziative dei comuni e offrendo decine di conferenze e visite guidate alle migliaia di Soci e cittadini che ogni anno partecipano alle nostre attività sociali. La scelta di attivare una raccolta di figurine storiche va nella stessa direzione e in più contribuisce ad alimentare la memoria collettiva, che a sua volta rafforza il senso di comunità”.

“Si tratta di avere e confermare quella che è la vocazione della cooperativa di essere all’interno dei propri territori, essere presente a sostenere i propri territori – commenta Luigi Pestarino, direttore marketing di Coop Liguria – Lo facciamo tutti i giorni valorizzando le produzioni locali e quelle del territorio e lo facciamo anche facendo impresa cooperativa, per valorizzare anche la memoria e i ricordi. Quest’anno la seconda edizione di Genova è dedicata al centenario della promulgazione del regio decreto che ha previsto che diventasse la Grande Genova, ma è un’iniziativa che noi vogliamo anche allargare, e lo facciamo, anche ad altri territori, come Savona e il Tigullio”

“Credo che il valore di queste iniziative sia proprio quello della divulgazione, di arrivare a tutti, di coinvolgere in una raccolta che naturalmente è giocosa, non è un trattato storico, naturalmente non è questa l’ambizione di un progetto del genere, ma è proprio quello di entrare nelle case dei genovesi – ha sottolineato l’assessore alla cultura Giacomo Montanari – Allora se riusciamo a coniugare la dimensione del racconto storico con quella che è la quotidianità stimoliamo la curiosità e dalla curiosità nasce la conoscenza per cui credo che progetti del genere siano molto importanti per la città proprio perché riportano le persone al contatto con il proprio patrimonio, con i propri territori”.

“Il 2026 è un anno importante per la nostra città perché si commemora il centenario della creazione della Grande Genova, quindi della fusione di questi 19 comuni che hanno poi costituito la Genova che ancora oggi conosciamo, una città fatta di tanti centri nel senso più vero del termine, nel senso che sono tanti anche i centri storici che convivono con il centro storico di Genova – ha poi aggiunto il vicesindaco Alessandro Terrile – Iniziative del genere aiutano anche a custodire le tradizioni, le specificità dei singoli quartieri e a costruire un futuro che è fatto di varie identità, di varie specificità e di cui credo dobbiamo essere orgogliosi perché non c’è nessun’altra città in Italia che ha una storia così complessa e così bella”.

L’album e le figurine saranno in vendita a partire dal 21 settembre nei punti vendita genovesi di Coop Liguria più quelli di Arenzano, Cogoleto, Recco e Busalla. Fino al 25 ottobre, Soci e clienti potranno richiedere un pacchetto di figurine gratuito ogni 15 euro di acquisti. Data la capillarità della presenza di Coop in Liguria sul territorio, raccolte di figurine analoghe partiranno il 21 settembre anche a Savona e nel Tigullio. Alla Spezia, che ha fatto da apripista per il progetto, l’album era già stato proposto nel 2024 e 2025.