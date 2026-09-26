Grande affluenza all’apertura del Fugassa Festival, Beghin: “Evento da ripetere in futuro”

Genova. Questo pomeriggio l’assessora al Commercio e al Turismo del Comune di Genova, Tiziana Beghin, ha visitato gli stand del Fugassa Festival, la manifestazione promossa da Confcommercio Genova e Associazione panificatori in collaborazione con Confesercenti, CNA e Confartigianato, realizzata anche con il sostegno del Comune di Genova, che per tutto il fine settimana animerà il Porto Antico nel segno di una delle più note specialità della cucina genovese.

“Una bellissima occasione non solo per celebrare un’eccellenza della tradizione gastronomica genovese, probabilmente la più conosciuta in assoluto insieme al pesto – dichiara Beghin – ma anche per premiare l’impegno dei tanti operatori economici che hanno reso possibile tutto questo grazie alla professionalità e alla passione delle associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato che hanno dato vita e supportato concretamente questa iniziativa. Qui al Porto Antico si registra una grandissima affluenza di pubblico: segno che il Festival ha colpito l’attenzione e solleticato il palato di tantissimi genovesi e turisti. Un evento assolutamente da ripetere in futuro”.

Il Fugassa Festival ha aperto ufficialmente alle 15, con uno speciale taglio del nastro nel segno della focaccia, prima di entrare nel vivo di un programma che, nell’arco delle due giornate, propone più di 15 appuntamenti e oltre 10 stand per scoprire e assaporare focaccia e specialità dell’arte bianca dalla Liguria e da altre 5 regioni italiane. Talk, show cooking, degustazioni, laboratori, incontri dedicati alla storia e alla cultura della focaccia e momenti di intrattenimento accompagneranno il pubblico fino al Fugassa Party con I Trilli, che chiuderà la giornata di sabato.

Domenica il Festival ripartirà dalle 10 con la riapertura degli stand e, dalle 10.30, con “Mani in pasta”, il laboratorio dedicato a bambini e famiglie. Da lì il programma proseguirà per tutta la giornata alternando incontri, approfondimenti e show cooking dedicati alla focaccia genovese, all’arte bianca e alle diverse tradizioni regionali.