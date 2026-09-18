Giustizia a rischio paralisi a Genova: lunedì assemblea della Fp Cgil per la stabilizzazione dei precari PNRR

Genova. Lunedì 21 settembre dalle ore 12 alle ore 14 si terrà l’assemblea del personale della giustizia dal titolo “stabilizzateli tutti”. Il 30 settembre scadranno i contratti di lavoro a 1.500 precari assunti per lo sviluppo del PNRR. Senza un intervento legislativo saranno tutti lasciati a casa.

A Genova sono 25 i precari tra operatori data entry, funzionari tecnici, funzionari degli uffici per il processo, figure professionali in forza al Tribunale di Genova, quello dei Minori, uffici giudiziari, Cancelleria ecc.

“Se questo personale non sarà stabilizzato le conseguenze saranno pesanti non solo per lavoratrici e lavoratori ma per tutta la macchina della giustizia che rischia seriamente di arenarsi” così Luca Infantino Segretario Generale Fp Cgil Genova sulla vertenza.

Le rivendicazioni del sindacato puntano a risposte concrete da parte del Governo: Piano di assunzioni stabili: superare la precarietà contrattuale attraverso la stabilizzazione definitiva del personale PNRR. Valorizzazione delle competenze: tutelare e riconoscere l’esperienza professionale già maturata dall’intero organico all’interno degli uffici giudiziari.