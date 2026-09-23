Giornate Europee del Patrimonio: le iniziative al Galata Museo del Mare e alla Lanterna

Genova. In occasione delle Gep – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), sabato 26 e domenica 27 settembre al Galata Museo del Mare e alla Lanterna sono in programma diverse attività pensate per raccontare e valorizzare il patrimonio marittimo della città, attraverso visite guidate, attività per le famiglie e occasioni di incontro. La manifestazione culturale, dedicata quest’anno al tema ‘Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare’, è promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e coordinata per l’Italia dal ministero della Cultura.

Sabato e domenica, alle 11 e alle ore 12.30, sarà possibile partecipare alle visite guidate al sommergibile Nazario Sauro S518, unico sottomarino italiano visitabile in mare, esempio significativo di patrimonio marittimo salvato dall’oblio e restituito alla collettività come luogo di memoria, educazione e scoperta. Alle 15 sarà invece la volta della Galea, ricostruzione realizzata a grandezza naturale sulla base di un progetto storico e collocata all’interno dell’antico Arsenale di Genova, lo spazio originariamente destinato alla costruzione delle galee. Dopo la visita guidata all’imbarcazione, seguirà un laboratorio didattico in Ludoteca, pensato per le famiglie e tutto il pubblico interessato. Le attività, della durata di circa un’ora e con una capienza massima di 25 partecipanti, saranno introdotte da un breve racconto dedicato alle Giornate Europee del Patrimonio e al tema della tutela e della valorizzazione. La partecipazione a tutte le iniziative è gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ad arricchire il programma di sabato 26 è previsto un turno di visite guidate alla mostra fotografica “Oceani di ghiaccio, mari d’oro”. Alle 10 sarà possibile partecipare gratuitamente alla sola visita accompagnata della mostra in Galleria delle Esposizioni, previa prenotazione su Eventbrite. La visita non comprende l’accesso al resto del percorso museale; al termine, i partecipanti potranno usufruire di uno sconto sul relativo biglietto di ingresso. Il pubblico sarà accompagnato dai due autori, Fabio Accorrà e Andrea Izzotti, che illustreranno il progetto e risponderanno alle curiosità.

Domenica 27 settembre, alle ore 15, sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata gratuita al complesso monumentale della Lanterna, proposta dagli Amici della Lanterna in collaborazione con Go Genova Tours. Simbolo della città e patrimonio storico e culturale di Genova, la Lanterna è una presenza che da secoli accompagna la vita di Genova, testimoniandone trasformazioni, continuità e capacità di rinnovarsi nel tempo. La visita, della durata di circa un’ora e mezza, partirà dalla biglietteria della Lanterna e sarà accessibile previa prenotazione obbligatoria sul sito di Go Genova Tours. L’iniziativa è gratuita; per le modalità di accesso al complesso monumentale è possibile fare riferimento al sito di Genova Musei. La visita non è adatta a persone con ridotta capacità motoria e sarà annullata in caso di condizioni meteorologiche avverse.

Il programma del Galata si inserisce inoltre nel più ampio calendario di iniziative che, durante le Giornate Europee del Patrimonio, animerà Calata Vignoso nell’ambito di PlayCity. Per due giorni, l’area antistante il museo sarà trasformata in una “città giocabile” temporanea, con giochi, musica, talk e attività rivolte alla cittadinanza. In collaborazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’associazione Storie di Barche proporrà inoltre uscite in barca gratuite alle ore 12.00 / 14.30 / 16.00 / 17.30, con partenza davanti al Galata Museo del Mare, alla scoperta della storia della Darsena. Per informazioni e prenotazioni: storiedibarche@gmail.com

Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile visitare il Galata Museo del Mare a tariffa ridotta: sarà sufficiente presentare all’ingresso il palloncino con il logo del Galata, consegnato durante l’evento.