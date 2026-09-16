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Senza barriere

Giornata nazionale Sla, la fontana di piazza De Ferrari si illumina di verde il 18 settembre

L'appuntamento ufficiale sarà alle 19.45 alla Fontana di Piazza De Ferrari, a Genova, ma la mobilitazione coinvolgerà Comuni, monumenti e comunità in tutto il territorio

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Liguria. Venerdì 18 settembre la Liguria si illumina di verde in occasione della XIX Giornata Nazionale Sla promossa da Aisla: un unico filo verde attraverserà la regione, da Imperia a La Spezia, per accendere i riflettori sulle persone con SLA e sulle loro famiglie.

L’appuntamento ufficiale sarà alle 19.45 alla Fontana di Piazza De Ferrari, a Genova, ma la mobilitazione coinvolgerà Comuni, monumenti e comunità in tutto il territorio.

È un’occasione per raccontare una Liguria che, proprio per la sua conformazione geografica, conosce bene quanto la distanza possa diventare una barriera per chi vive con una malattia complessa. Da qui nasce il lavoro di Aisla sul territorio: una rete costruita negli anni tra volontari, servizi sanitari e sociali, centri clinici e istituzioni, con esperienze che vanno dal Centro Clinico Nemo di Arenzano al telemonitoraggio domiciliare, fino al progetto nazionale “Ovunque Vicini”, che porta competenze specialistiche anche vicino a casa.

 

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