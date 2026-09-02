Giornata del Fisioterapista, incontro a Chiavari con gli specialisti dell’Asl 4

Chiavari. Martedì 8 settembre 2026, in occasione della Giornata del Fisioterapista, la cittadinanza è invitata all’incontro con i professionisti dell’Area 4 Tigullio (così si chiama ora la Asl 4) per conoscere i servizi rivolti agli utenti e ai pazienti di tutte le età, in ambulatorio, ospedale e a domicilio, e approfondire i corretti stili di vita per prevenire le patologie più comuni, come la cervicalgia e la lombalgia.

“Generazioni in movimento” è il titolo dell’appuntamento, che si svolgerà dalle ore 14.30 alle 16 al Punto Unico di Accesso di Chiavari, in via G.B. Ghio, 9.

I fisioterapisti della Medicina Fisica e Riabilitativa, della Riabilitazione Infantile e dell’Assistenza Domiciliare Integrata saranno presenti per illustrare le attività e i progetti rivolti ai minori, agli adulti e agli anziani nei diversi contesti assistenziali e di cura. Sarà l’occasione per conoscere i servizi presenti nelle strutture dell’Area 4 Tigullio e le modalità per accedere alle prestazioni.

Inoltre, un focus sarà dedicato alla prevenzione. In particolare, i fisioterapisti illustreranno le buone abitudini e le strategie corrette per prevenire le patologie osteoarticolari più diffuse, fornendo indicazioni sulle pratiche facilmente applicabili nella vita di tutti i giorni.

L’iniziativa sarà dunque l’occasione per incontrare i professionisti, rivolgere domande e ricevere informazioni direttamente da chi ogni giorno si prende cura delle persone attraverso il movimento e la riabilitazione. L’incontro è gratuito e ad accesso libero.