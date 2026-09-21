“Giochi senza frontiere”, la due giorni di sport per tutti alla radura della memoria

Genova. Abbattere le barriere, fisiche e culturali, attraverso il linguaggio universale dello sport. È la missione di “Giochi senza Barriere”, la manifestazione promossa da ASD Dinamic Gym che per due giorni, giovedì 24 e venerdì 25 settembre, presso la Radura della Memoria di via Porro, offrirà a grandi e piccoli, con e senza disabilità, un ampio ventaglio di attività educative e giochi accessibili a tutti.

Due imperdibili giornate di promozione dello sport integrato e per tutti, con un ricco calendario di attività sportive, ludiche, culturali e momenti di spettacolo pensati per favorire la partecipazione e la condivisione di esperienze, nel segno della massima inclusione.

IL PROGRAMMA

La grande novità della 4^ edizione di “Giochi senza Barriere” sono le due mattinate interamente dedicate alle scuole: entrambi i giorni, dalle ore 9.00, riscaldamento collettivo e via alle attività sportive ed educative per ragazze e ragazzi. Venerdì 25 settembre, a partire dalle 15.00, maratona inclusiva, danza, esibizioni di ginnastica, torneo di calcio integrato con le squadre “special” e incontri con atleti paralimpici.

Numerosi gli sport che si potranno praticare grazie alla generosità di associazioni e società non solo sportive del territorio genovese.

– rugby integrato con gli Amatori Rugby Genova: giochi per le scuole al mattino e attività aperte a tutti al pomeriggio, per vivere la forza di uno sport di squadra inclusivo.

– attività ludico-motorie e intrattenimento con Il Porto dei Piccoli e La Band degli Orsi

– corsa con i MaratonAbili, che faranno vivere l’emozione della corsa a chi non può farlo in autonomia

– torneo di calcio integrato, realizzato in collaborazione con ASD Campomorone Sant’Olcese, Genoa for Special, Insuperabili e Legino Calcio.

programma completo e aggiornato di “Giochi senza Barriere” 2026 su Facebook https://www.facebook.com/asd.dinamic.gym/?locale=it_IT e Instagram https://www.instagram.com/giochi.senza.barriere?stkn=MTlhdzM4eWJsbzdqMg%3D%3D È possibile consultare ilsu

LE DICHIARAZIONI ISTITUZIONALI

«Ancora una volta “Giochi senza Barriere” offrirà alle persone con disabilità e alle loro famiglie un ricco programma di attività ludico-motorie, grazie a un egregio lavoro di squadra tra enti, associazioni e società sportive del territorio genovese – dichiara l’assessora comunale al Welfare, Cristina Lodi – Regalare a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, ma anche agli adulti, la possibilità di fare sport, all’interno di una location dal fortissimo valore simbolico come la Radura della Memoria, aiuta a promuovere inclusione, benessere e crescita personale di tante persone che possono così beneficiare delle straordinarie opportunità educative e sociali offerte dal mondo dello sport. Grati a tutti coloro che contribuiranno a questa splendida due giorni di attività fisica, spettacolo e divertimento, come Amministrazione continueremo a promuovere e sostenere ogni iniziativa capace di stimolare occasioni di incontro, scambi di esperienze e costruzione di relazioni sociali».

«”Giochi senza barriere” racchiude l’essenza dei valori dello sport inteso come motore di crescita sociale, culturale ed economica dei territori, promozione di stili di vita più sani, rigenerazione urbana e, soprattutto, costruzione di una società più inclusiva e pienamente integrata per e con le persone con disabilità – commenta la consigliera delegata del Comune di Genova ai rapporti con il mondo sportivo e agli eventi sportivi, Vittoria Canessa Cerchi – Un processo nel quale associazioni e società sportive, che rappresentano un pilastro insostituibile per il benessere della nostra città, alimentano una rete virtuosa tra istituzioni, famiglie e Terzo settore, realizzando progetti e iniziative di alto respiro dove il gioco di squadra, proprio come nello sport, aiuta a giocare e a vincere la partita più importante: partecipare pienamente alla vita della comunità».

«”Giochi senza Barriere” racconta molto di quanto e di come il nostro entroterra genovese possa essere un luogo vivo, capace di produrre partecipazione, relazioni, inclusione e qualità sociale – afferma il consigliere delegato alla Tutela e sviluppo delle vallate, Enrico Vassallo – La Radura della Memoria, in Valpolcevera, grazie al lavoro di ASD Dinamic Gym, del Municipio V e delle nostre splendide scuole, è un esempio concreto di come si possano superare le differenze valorizzando invece le potenzialità di ciascuno. Ed è un principio che vale anche per i territori. Vallate, entroterra e periferie non vanno ricordati solo quando c’è un problema, ma valorizzati ogni giorno con servizi, opportunità e presenza delle istituzioni. Iniziative come questa aiutano a ridurre le distanze e a restituire centralità ai territori».

«Regione Liguria è orgogliosa di sostenere la quarta edizione di “Giochi senza Barriere”, una manifestazione che dimostra concretamente quanto lo sport sia un motore insostituibile di inclusione, integrazione e coesione sociale – aggiunge il vicepresidente di Regione Liguria con delega allo Sport, Simona Ferro – Lo sport abbatte ogni barriera, sia fisica che culturale, permettendo a tutti di esprimersi e fare squadra. La grande novità di quest’anno, con l’intenso coinvolgimento del mondo della scuola nella cornice della Radura della Memoria, è un segnale straordinario per trasmettere ai nostri giovani i valori dell’accessibilità e del rispetto reciproco. Rivolgo un sentito plauso all’ASD Dinamic Gym, alle associazioni del territorio e ai tantissimi volontari che rendono possibile questo prezioso appuntamento».

ASD DINAMIC GYM: «INSIEME SI PUÒ»

«La sintesi perfetta della mission di Dinamic Gym è racchiusa nel nostro motto, “Insieme si può” – affermano Debora Sorriva e Giorgia Campora, fondatrici di ASD Dinamic Gym – Giochi Senza Barriere nasce proprio da questa convinzione e, arrivato alla sua quarta edizione, continua a crescere grazie a una rete straordinaria di istituzioni, scuole, associazioni, società sportive e volontari che hanno scelto di condividere con noi questo percorso. Saranno due giornate di sport e divertimento, ma soprattutto di incontro, scoperta e consapevolezza, nelle quali bambini e ragazzi, con e senza disabilità, potranno mettersi in gioco insieme, sperimentare discipline diverse e condividere le stesse emozioni».

«Crediamo che l’inclusione non debba essere soltanto raccontata: deve essere vissuta – sottolineano Sorriva e Campora – Quando ci si incontra, si gioca, si corre, si balla e si fa squadra, molte delle barriere che sembravano dividerci semplicemente perdono significato. È questo il messaggio che vogliamo lasciare ai ragazzi e alle loro famiglie: nello sport, come nella vita, ognuno deve avere la possibilità di trovare il proprio spazio ed essere protagonista».

LA “SQUADRA” DI GIOCHI SENZA BARRIERE

Giochi senza Barriere è realizzato con il patrocinio di Comune di Genova e Regione Liguria. A supportare l’organizzazione anche CIP Liguria, CONI Liguria Fondazione Decathlon. Tante le associazioni e cooperative che da diversi anni collaborano con ASD Dinamic Gym: ANFFAS, Free Sport, Il Porto dei Piccoli, UILDM, UISP Basket Rivarolo, Amatori Volley Rivarolo ASD, ASD HC Rainbow Sampierdarena, ASD Link, Holos Eventi e oltre 70 volontari, tra cui i volontari civici di Comune di Genova, Protezione Civile e Anpi.

Alla conferenza stampa di partecipazione di “Giochi senza Barriere” 2026, che si è svolta oggi a Palazzo Tursi, hanno partecipato: l’assessora al Welfare, Cristina Lodi; la consigliera delegata ai rapporti con il mondo sportivo e agli eventi sportivi, Vittoria Canessa Cerchi; il consigliere delegato alla Tutela e sviluppo delle vallate, Enrico Vassallo; l’assessora alle Pari opportunità del Municipio V Val Polcevera, Ilenia Rossi; le fondatrici di ASD Dinamic Gym, Debora Sorriva e Giorgia Campora; il presidente del CONI Liguria, Antonio Micillo; il delegato CONI Liguria, Rino Zappalà; Stefano Falazzari di Insuperabili Genova; Lara Falzone de Il Porto dei Piccoli.

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ

In occasione di Giochi senza Barriere 2026 in via Porro, nel tratto a ponente del civico 4 (escluso) fino all’intersezione con via Walter Fillak, giovedì 24 settembre, dalle 6.00 alle 13.00 e venerdì 25 settembre dalle 6.00 alle 18.00, entreranno in vigore i seguenti provvedimenti:

1. divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata

2. divieto di transito veicolare.