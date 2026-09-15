Gimme Five Days 2026: al Gaslini due giornate al ruolo dei cani come supporto terapeutico

Genova. Il 18 e 19 settembre 2026 l’Istituto Giannina Gaslini di Genova ospiterà il “Gimme Five Days”, un evento ideato e organizzato da Il Porto dei piccoli Fondazione ETS dedicato alla valorizzazione del ruolo dei cani nelle attività di sostegno e cura.

L’iniziativa vuole offrire uno sguardo a 360 gradi sull’apporto che i cani possono dare in ambito sanitario e operativo: dal supporto emotivo per bambini e famiglie, fino agli interventi in emergenza e salvataggio.

Dopo il successo delle prime edizioni, il progetto si sviluppa quest’anno nell’arco di due giornate, con l’obiettivo di offrire uno sguardo sempre più ampio e completo sulle diverse modalità attraverso cui i cani possono affiancare professionisti e volontari, diventando preziosi alleati sia nei contesti sanitari sia negli scenari di soccorso e sicurezza. Il programma unirà momenti di approfondimento scientifico a testimonianze e dimostrazioni pratiche delle unità cinofile, coinvolgendo professionisti sanitari, operatori ed enti.

“Gimme Five” è un progetto della Fondazione Il Porto dei piccoli per l’Istituto Giannina Gaslini, reso possibile anche dal contributo fondamentale della Fondazione Gaslininsieme ETS.

Venerdì 18 settembre si terrà il Convegno “Umanizzazione delle cure oncologiche pediatriche: evidenze cliniche e benefici della Pet-Therapy” presso l’Aula Magna del Padiglione 16 dalle ore 10:30 alle ore 13:00. Un momento di confronto e approfondimento sul valore della relazione tra persona e animale e sulle potenzialità del coinvolgimento del cane nei percorsi di cura e assistenza.

Il convegno sarà aperto dai saluti istituzionali e dalla presentazione del progetto “Gimme Five”, con contributi di professionisti sanitari, coadiutori cinofili e operatori della Fondazione. Nel pomeriggio il programma proseguirà con alcune dimostrazioni pratiche, dedicate a mostrare concretamente le diverse attività nelle quali il cane può essere coinvolto: dog dance, nosework, agility dog e attività di ricerca olfattiva. Sarà prevista anche un’attività speciale con le nostre operatrici di “Happy Green Hub – Orto terapia”.

Sabato 19 settembre si terranno dimostrazioni delle unità cinofile presso l’Istituto Giannina Gaslini dalle ore 14:0 alle 18:00 con un percorso attraverso diversi spazi dell’Istituto.

A partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 18:00 circa, saranno presentate attività e simulazioni che illustreranno il ruolo dei cani in differenti scenari di soccorso, ricerca, salvataggio, emergenza e sicurezza.

La giornata vedrà la partecipazione e la collaborazione di diverse realtà istituzionali e operative, tra cui: Arma dei Carabinieri, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Croce Rossa Italiana, Dipartimento della Protezione Civile, Esercito Italiano, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, SICS – Scuola Italiana Cani da Salvataggio insieme al Corpo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

Finalità dell’evento

Il “Gimme Five Days” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul valore della relazione uomo-animale, mettendo in evidenza due dimensioni profondamente connesse.

Da una parte, il ruolo terapeutico, assistenziale ed emotivo del cane nei contesti sanitari, dove la sua presenza può offrire sostegno a bambini e famiglie che affrontano situazioni di fragilità e percorsi di cura complessi.

Dall’altra, il ruolo operativo delle unità cinofile nelle attività di ricerca, salvataggio, emergenza e sicurezza, mostrando le competenze, la professionalità e la dedizione che rendono questi binomi preziosi alleati della comunità. Due giornate, dunque, per raccontare e valorizzare il legame speciale tra uomo e cane, attraverso cura, relazione, collaborazione e soccorso.

Il progetto:

Progetto Gimme Five! – Qua la zampa: presente in 18 unità operative, con 18 ore settimanali di attività, ha coinvolto dal 2023 un totale di 10.495 bambini. Nel solo 2026, ad oggi, sono 1.965 i piccoli pazienti raggiunti attraverso incontri con cani certificati e coadiutori esperti. L’équipe opera in integrazione con il personale sanitario del Gaslini anche in ambiti riabilitativi e specialistici, tra cui prelievi assistiti con il cane, accompagnamento nel percorso preoperatorio e attività in terapia intensiva. Il progetto è oggetto di ricerca scientifica in corso in ambito odontoiatrico e nel prelievo assistito e garantisce continuità per 12 mesi l’anno con due giorni di attività settimanale. Nel 2026 sono stati inoltre realizzati 140 prelievi assistiti con il cane e visitati 100 bambini di oncoematologia. Un intervento pensato per ridurre ansia e smarrimento durante la degenza e favorire la relazione.

“L’eccellenza del Gaslini risiede nella capacità di considerare il bambino nella sua globalità e portarlo sempre al centro in tutti i processi di cura. Grazie alla collaborazione con Il Porto dei piccoli e al supporto di Gaslininsieme, portiamo avanti progetti di umanizzazione importanti permettendo al nostro ospedale di confermarsi un luogo in cui cura sanitaria e dimensione umana procedono insieme” – afferma Raffaele Spiazzi, direttore sanitario dell’Istituto Giannina Gaslini.

“Siamo grati di poter sostenere questo progetto del Porto dei Piccoli per l’Istituto Giannina Gaslini. È per noi motivo di orgoglio contribuire alla realizzazione di queste attività che sono davvero preziose per i piccoli pazienti del Gaslini. Gimme Five è un progetto che rientra nell’ambito dell’Umanizzazione delle Cure, uno dei filoni progettuali che Gaslininsieme sostiene nella sua missione di raccolta fondi, con l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di attività che possano rendere l’ospedale un luogo sempre più “a misura di bambino” – dichiara Anna Zanuttini, segretario generale della Fondazione Gaslininsieme ETS.