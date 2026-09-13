Gianluca Gotto arriva a Genova con “Questione di Karma”: appuntamento al Carlo Felice

Genova. Gianluca Gotto, scrittore e nomade digitale, fa tappa a Genova con il talk “Questione di Karma”. L’appuntamento è per mercoledì 15 settembre al teatro Carlo Felice, per una serata di incontri e riflessioni dal vivo insieme all’autore (biglietti su TicketOne).

Il nuovo spettacolo nasce da una riflessione tanto semplice quanto potente: il dolore è inevitabile, ma la sofferenza no: “Spesso attraversiamo la vita ripetendo schemi, paure e comportamenti che non riusciamo a superare, attribuendoli al carattere, alla genetica o al destino – spiegano gli organizzatori – Attraverso racconti, esperienze personali e spunti di riflessione, Gotto accompagna il pubblico in un viaggio che attraversa il senso di colpa, il perdono, il cambiamento, il karma familiare e quello personale. Da qui nasce “Questione di Karma”: un viaggio profondo dentro quei meccanismi invisibili che influenzano le nostre scelte, le nostre relazioni e il nostro modo di affrontare la vita”.

Uno spettacolo che non offre formule magiche né risposte preconfezionate, ma invita il pubblico a guardarsi dentro, a riconoscere ciò che è arrivato il momento di lasciare andare e a riscoprire il potere trasformativo delle proprie scelte: “La sofferenza non nasce da noi, ma con noi può finire”, sottolinea Gotto.

Nato a Torino nel 1990, Gianluca Gotto ha lasciato l’Italia a vent’anni per trasferirsi prima in Australia e poi in Canada, per abbracciare successivamente uno stile di vita nomade che lo ha portato a vivere e viaggiare in numerosi Paesi del mondo. Lavorando da remoto grazie alla sua passione per la scrittura e facendo base in Oriente, è diventato uno degli scrittori più letti in Italia e tra gli autori più seguiti nel mondo della crescita personale, dei viaggi consapevoli e della spiritualità.

Oggi conta oltre un milione di follower tra social e podcast e più di 1,5 milioni di copie vendute. Dal 2018 ha pubblicato numerosi bestseller con Mondadori, tra cui Le coordinate della felicità, Come una notte a Bali, Succede sempre qualcosa di meraviglioso e Verrà l’alba, starai bene. Attraverso i suoi libri e i suoi incontri dal vivo continua a ispirare centinaia di migliaia di persone a vivere con maggiore consapevolezza, serenità e libertà.

Al termine della serata il pubblico avrà l’opportunità di incontrare personalmente Gianluca Gotto durante il tradizionale momento dedicato al firmacopie. L’intero tour è prodotto e organizzato da Dream Up Production, prima realtà italiana ad aver portato la crescita personale, la consapevolezza e l’ispirazione sui più grandi palchi e teatri del Paese.