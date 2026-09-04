Scomparso a Lurisia, sospese le ricerche del 78enne Giuseppe Palermo: le indagini continuano

Lurisia/Genova. Dopo una settimana di operazioni, si sono chiuse – al momento senza esito – le ricerche sul campo di Giuseppe Palermo, l’avvocato genovese in pensione di 78 anni sparito nel nulla lo scorso giovedì 27 agosto dalla sua casa di villeggiatura a Lurisia, a Roccaforte Mondovì.

Le squadre di soccorso coordinate dai Vigili del Fuoco — che hanno impiegato unità cinofile, droni, elicotteri — insieme a decine di volontari, hanno setacciato a fondo i boschi e i sentieri tra Roccaforte e Chiusa di Pesio, luoghi dove l’uomo è stato visto prima di far perdere le sue tracce e dove il suo cellulare è stato agganciato dalla rete mobile l’ultima volta.

Resta però la speranza di un ritrovamento. La famiglia dell’uomo, infatti, continua la ricerca: i carabinieri porteranno avanti le indagini e ogni minimo indizio di possibili avvistamenti “potrà essere utile per provare a rintracciare papà o capire cosa è successo”, spiega a Genova24 uno dei suoi figli. L’uomo, scomparso in buona salute e dotato di documenti e portafogli, infatti, potrebbe aver raggiunto altri luoghi a lui cari, tra cui Genova e altre località del cuneese.

Interrotte le battute da parte dei soccorritori e dei volontari, le operazioni passano ora interamente nelle mani dei Carabinieri. Le speranze della famiglia restano salde: tra le ipotesi quella anche che l’uomo posso aver chiesto e ottenuto un passaggio per spostarsi, magari per raggiungere altri mezzi e spostarsi in città.