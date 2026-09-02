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Deceduta

Turista genovese muore in mare in Versilia, la tragedia a Marina di Pietrasanta

Possibile un malore mentre la donna, 69 anni, stava facendo il bagno. Inutili i tentativi di soccorso

guardia costiera capitaneria porto

Pietrasanta. Tragedia sul litorale di Marina di Pietrasanta, in Versilia. Nella mattinata di oggi, mercoledì 2 settembre, una donna di 69 anni, turista di Genova, è morta in mare.

La donna, che era in zona con la famiglia per trascorrere una vacanza, si è sentita male durante una nuotata.

Subito i bagnini si sono accorti che era in difficoltà e si sono tuffati per salvarla ma non c’è stato niente da fare.

La tragedia è avvenuta nelle acque antistanti lo stabilimento balneare Bagno Europa.

Sul posto oltre agli addetti al salvataggio anche la capitaneria di porto, il 118 e una pubblica assistenza.

Non sono ancora rese note le generalità della donna.

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