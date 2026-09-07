Genova Tattoo Convention, sabato e domenica il ritorno al Porto Antico

Genova. Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 torna Genova Tattoo Convention, una delle manifestazioni più storiche in Italia dedicate alla tecnica e alla cultura del tatuaggio. Per la sua ventesima edizione, l’evento si sposta nel cuore della città, in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova, dove per due giorni è possibile osservare dal vivo il lavoro di tatuatori provenienti da tutta Europa, scoprire stili e tecniche differenti e assistere alle numerose competizioni.

Per la prima volta le attività si estenderanno anche al Banano Tsunami, punto di riferimento per bar e ristoro durante i il weekend, dove fitness, yoga e dj set accompagneranno gli appuntamenti diurni, mentre al termine delle giornate della manifestazione spazio alla musica e agli eventi del dopo Convention.

«Genova Tattoo Convention non è soltanto un’occasione per farsi tatuare – spiega Riccardo Piaggio dello studio Dreams Maker, direttore artistico della manifestazione – ma anche un momento per vivere il tatuaggio come forma d’arte. Il ritorno al Porto Antico, in Piazza delle Feste, è pensato anche in quest’ottica: portare nel cuore della città un evento che permetta a cittadini e turisti di osservare all’opera artiste e artisti provenienti da tutta Europa. Uno dei momenti centrali restano le gare, che mettono a confronto tecnica e creatività: quest’anno la tradizionale categoria a tema sarà dedicata a cartoni animati, anime e manga. Tra le novità ci sarà anche “La Sagra del Muscolo”, un nuovo contest trash e pop che porterà sul palco ironia e divertimento. La ventesima edizione – continua Riccardo – segna inoltre l’inizio della collaborazione con Banano Tsunami, raggiungibile direttamente dalla Convention, che durante le due giornate sarà punto di riferimento per bar e ristoro e ospiterà anche diverse attività diurne. La sera diventerà invece il luogo del dopo Convention: sabato con il live dei Black Work e il dj set di Free Soul, e domenica con Swing Tsunami, la serata a cura di ZenaSwingers. Un modo per proseguire le giornate della Convention anche dopo la chiusura, in uno spazio affacciato sul mare».

I biglietti per la Genova Tattoo Convention possono essere acquistati online sulla piattaforma DICE (link: https://link.dice.fm/V184454b77da) oppure direttamente alle casse della manifestazione. Il biglietto unico ha un costo di 15 euro ed è valido per entrambi i giorni della Convention: acquistandolo sabato 12 settembre consente quindi l’accesso anche nella giornata di domenica 13 settembre, mentre acquistandolo domenica è valido esclusivamente per la giornata stessa.

L’ingresso è gratuito per i minori di 15 anni e per le persone con disabilità. Per ragioni igienico-sanitarie non è consentito l’ingresso agli animali.