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Treni, finiti i lavori tra Voghera e Pavia: riapre completamente la linea Genova Milano

Da giovedì prossimo, quindi, fine ai disagi sulla linea tra le due città

ponte genova milano po

Genova. Da giovedì, 1° ottobre, la circolazione ferroviaria tra Voghera e Pavia riprende su entrambi i binari, dopo il periodo in cui si sono alternate chiusure parziali di un binario e totali di entrambi, necessario per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale al ponte ferroviario sul fiume Po, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

“Nel rispetto del cronoprogramma è stata completata la terza fase degli interventi di manutenzione straordinaria e rinforzo del ponte sul fiume Po – si legge nella nota stampa di Rfi – necessari per consentire l’adeguamento della struttura ai carichi stradali e ferroviari e l’innalzamento della velocità nell’ambito dell’importante progetto di velocizzazione della linea Milano-Genova migliorando le performance dei collegamenti.

I lavori sono stati portati avanti con l’impiego du circa 90 tecnici fra operai di RFI e delle ditte appaltatrici, che hanno lavorato 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

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