Mobilità e turismo, Genova diventa “observer city” nel progetto Horizon Europe InclusiveSpaces

Genova. Su proposta dell’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti e dell’assessora al Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, la giunta ha approvato l’adesione del Comune in qualità di Observer City al prestigioso progetto europeo InclusiveSpaces (Design, Tools and Framework for Creating an Accessible and Inclusive Built Environment), finanziato nell’ambito del programma Horizon Europe.

L’occasione, scaturita dai contatti avviati dall’assessorato alla Mobilità Sostenibile durante il 17° Congresso Europeo sui Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) di Istanbul, permetterà a Genova di entrare in un qualificato network europeo di scambio di conoscenze e buone pratiche. Insieme a città pilota come Madrid, Amburgo, Atene, Larnaka, Ginevra e Budapest, il capoluogo ligure potrà esplorare soluzioni innovative, manuali e strumenti tecnologici orientati alla progettazione universale (Universal Design) e a una mobilità a misura di tutti, con particolare attenzione alle persone con disabilità e agli anziani.

L’adesione, che si perfezionerà attraverso la sottoscrizione di una Letter of Commitment, non comporta alcun impegno finanziario a carico del Comune di Genova.

«L’ingresso di Genova nel network di InclusiveSpaces rappresenta un’occasione strategica straordinaria per la nostra città – commenta l’assessore Robotti – Poter collaborare con altre grandi metropoli europee ci consentirà di potenziare le competenze interne dell’ente e di testare soluzioni innovative per un ambiente urbano sempre più sicuro, accessibile e privo di barriere. Una mobilità veramente sostenibile deve essere prima di tutto inclusiva e pensata per la qualità della vita di ogni cittadino».

«Rendere i nostri spazi urbani accessibili, moderni e accoglienti significa anche potenziare l’attrattività e la vivibilità della nostra città, a beneficio sia di chi la vive quotidianamente sia dei flussi turistici – aggiunge l’assessora Beghin – Partecipare a questa rete internazionale di eccellenza ci permette di valorizzare il tessuto commerciale e urbano in un’ottica di marketing territoriale lungimirante, inclusivo e al passo con le migliori pratiche europee».