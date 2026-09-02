Nasce Genova Coming Out, rete informale per creare il primo festival Lgbtqia+ di musica e live arts

Genova. È nata Genova Coming Out, una nuova rete informale per creare uno spazio stabile di collaborazione tra realtà culturali, sociali e associative del territorio genovese e ligure interessate a promuovere la cultura, la partecipazione e i diritti delle persone LGBTQIA+ e in particolare la creazione del primo Festival LGBTQIA+ Queer di Musica e Live Arts di Genova.

I primi soggetti aderenti al percorso sono: Arcigay Genova, Civico 31, Crunch, Coordinamento Liguria Rainbow, Il Cesto – Giardini Luzzati, Electropark / Forevergreen, Liguria Transatlantica / fela!, Lilith Festival, Rete Contatto Genova, che hanno avviato congiuntamente il processo di costruzione della rete e del futuro Festival.

Nell’ottica di una creazione il più possibile allargata del Festival, GE.CO – Genova Coming Out promuove GE.CO CAMP, un percorso partecipativo di co-progettazione in programma dal 23 al 25 ottobre 2026 nel complesso museale di Sant’Agostino, con il patrocinio del Comune di Genova.

A tal fine in questo mese di settembre è aperta una call pubblica di adesione e per raccogliere idee, indirizzata ad associazioni, collettivi, enti, istituzioni culturali, artiste e artisti, operatrici e operatori culturali e singole cittadine e cittadini interessate/i a partecipare al GE.CO CAMP e ad entrare nella rete, contribuendo attivamente allo sviluppo del progetto e alla definizione del Festival.

Tra gli obiettivi del Camp c’è quello di favorire la partecipazione cittadina, coinvolgendo non solo associazioni già costituite ma ampi settori del tessuto cittadino (collettivi, gruppi informali, persone singole), ma anche scuole e università.

GE.CO – Genova Coming Out è anche alla ricerca di sponsor vicini alla tematica del festival e sensibili ai diritti LGBTQIA+.

GE.CO CAMP si svolgerà attraverso tavoli tematici, momenti di confronto, pratiche creative e laboratori di progettazione partecipata. Il Camp intende favorire l’ascolto dei bisogni, delle competenze e delle visioni della comunità, contribuendo alla definizione dell’identità, dei contenuti e delle linee guida del futuro festival, che sarà su base interamente volontaria.

Il programma prevede: venerdì 23 ottobre: apertura del CAMP, presentazione pubblica del progetto e aperitivo musicale;

sabato 24 ottobre: sessioni di lavoro nei tavoli tematici dedicate alla progettazione condivisa, con evento serale aperto alla cittadinanza;

domenica 25 ottobre: conclusione dei lavori, brunch partecipativo e restituzione pubblica degli esiti del percorso.

Parallelamente alle attività di co-progettazione, GE.CO CAMP offrirà momenti di musica dal vivo, DJ set e live arts aperti a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di favorire l’incontro tra produzione culturale contemporanea, partecipazione civica e inclusione sociale.

Info: genovacomingout@gmail.com

https://www.instagram.com/ge.co_genovacomingout/

Link al form di partecipazione: Link GE.CO google form