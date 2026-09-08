Genova Comics and Games 2026: al via la XIII edizione “Verso le stelle” tra fumetti, cosplay e ospiti internazionali

Genova. Sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 torna a Sestri Ponente il Genova Comics and Games, giunto alla sua tredicesima edizione. La manifestazione a ingresso gratuito, organizzata dall’Associazione Culturale TNT, animerà Piazza dei Micone, Piazza Tazzoli, Piazza Pilo e un tratto di Via Sestri con un programma dedicato a fumetti, cosplay, giochi, videogiochi e cultura pop.

Il tema dell’edizione 2026 è “Verso le stelle”, un concept che invita all’immaginazione e alla creatività, rappresentato nell’illustrazione ufficiale creata dal disegnatore Fabio Celoni. Tra i principali ospiti figura la cosplayer professionista Yuriko Tiger, che parteciperà a un incontro con i fan e a un’intervista sul palco di Piazza Tazzoli. Il panorama degli autori del fumetto e dell’illustrazione vede la presenza di Davide Barzi, Alessandro Sisti, Simona Diodovich, i disegnatori Disney Marco Palazzi, Vitale Mangiatordi, Paolo De Lorenzi e Alessio Coppola, le autrici manga Chiaretta E. Bon e Pamela Dema, e le illustratrici di carte Disney Lorcana Alice Pisoni e Giulia Riva. La Scuola Internazionale di Comics di Genova parteciperà inoltre curando workshop, incontri e un’Area Kids.

Il palcoscenico di Piazza Tazzoli ospiterà eventi musicali e spettacoli, tra cui il concerto del gruppo rock cartoon Marmotte d’Acciaio, la Silent Disco serale, la tradizionale Gara Cosplay e un’esibizione di chiusura di Cleo Schiappacasse con brani legati all’infanzia e un quiz per il pubblico. L’offerta dell’evento comprende anche circa trenta stand commerciali, quaranta postazioni nella sezione Artist Alley e aree dedicate ad associazioni e gaming. Francesco Lilliu, a nome dell’organizzazione, ha evidenziato come il traguardo delle tredici edizioni rappresenti un percorso di crescita basato sulla gratuità e sulla collaborazione tra volontari, artisti e visitatori.