Il Genova Blue District lancia un contest nazionale per la tutela dell’acqua: il bando scade il 30 settembre

Genova. C’è tempo fino al 30 settembre 2026 per partecipare a H2O Contest Acqua, il contest nazionale promosso da Genova Blue District – spazio di incontro e sperimentazione sui temi dell’innovazione, della blue e green economy gestito da Job Centre srl, società in house del Comune di Genova – per raccogliere e valorizzare idee, progetti e soluzioni capaci di contribuire a una gestione più sostenibile, equa e resiliente della risorsa idrica. L’iniziativa si rivolge a un pubblico ampio e trasversale: possono candidarsi imprese, singoli professionisti, enti pubblici, enti di ricerca e raggruppamenti formali e informali.

L’obiettivo è mettere in connessione esperienze e competenze diverse, intercettando soluzioni già realizzate o ancora da sviluppare, applicazioni concrete, buone pratiche e prototipi che possano essere adottati e replicati per affrontare le criticità presenti e future legate all’acqua.

Il contest si articola in quattro ambiti: soluzioni innovative e tecnologiche, per ridurre consumi e sprechi, favorire il trattamento e il riuso delle acque e migliorarne qualità e disponibilità; governance, per promuovere reti, accordi e modelli di gestione capaci di aumentare efficienza e resilienza; soluzioni dal basso e decentrate, rivolte a comunità, condomini e altre realtà di piccola scala; tutela dell’acqua del mare e dei fiumi, con proposte dedicate al monitoraggio e alla mitigazione di fenomeni quali inquinamento, acidificazione e perdita di biodiversità.

La definizione degli ambiti è il risultato di una riflessione condivisa con i partner di conoscenza del Genova Blue District: Università di Genova – Centro del Mare, ARPAL, IREN, Fondazione CIMA e IAS-CNR. Il contest si inserisce nel percorso che il Blue District dedica per il 2026–2027 ai temi del clima e dell’acqua, attraverso un approccio che mette in relazione ricerca, impresa, innovazione e territorio.

Sono previsti quattro premi da 5.000 euro, uno per ciascun ambito. I progetti ammessi saranno presentati il 16 ottobre 2026 al Genova Blue District, nell’ambito di due giornate dedicate all’acqua, in programma il 15 e 16 ottobre, con mostra, talk, laboratori e momenti di confronto.

Per informazioni e iscrizioni: https://www.genovabluedistrict.com/h2o-contest-acqua/

Contatti stampa

Per Genova Blue District : Fede Gardella 3358308666 fede.gardella@studiocomunicazionegardella.it