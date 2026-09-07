Genoa, ecco la terza maglia: è ispirata al mare

Genova. Il Genoa ha presentato la terza maglianel giorno del suo 133esimo compleanno.

Ecco la nota del club:

Un viaggio tra mare, storia e identità, in occasione del compleanno del club più antico d’Italia. Il 7 settembre, proprio il giorno in cui il Genoa Cricket and Football Club compie 133 anni, Kappa presenta il nuovo Third Kit del club: una maglia che intreccia elementi, simboli e i grandi racconti della storia rossoblù, riletti attraverso una chiave completamente inedita.

Il design si ispira al passato, mantenendo al tempo stesso lo sguardo rivolto al futuro. Il classico rossoblù del Genoa viene reinterpretato attraverso righe orizzontali. Sul retro della maglia compare la Union Jack, richiamo ai colori scelti fin dal 1901 e ripresi anche nella speciale finitura della numerazione. A completare questo racconto visivo c’è il grifone, estratto dall’iconico stemma degli anni ’90: un elemento destinato a diventare protagonista anche di altre collezioni lifestyle dedicate.

Il kit è accompagnato dalla campagna firmata dall’agenzia creativa No Panic, dagli scatti del fotografo Paolo Pettigiani, per la narrazione del legame profondo tra il Genoa, la città e il mare: un viaggio scandito da navigazione, esplorazione e conquista, ispirato alle Repubbliche Marinare e alle rotte commerciali che hanno segnato la storia di Genova. Protagonista della campagna è una ciurma di giovani in versione piratesca, impegnata a esplorare i mari alla scoperta degli elementi distintivi della maglia: il logo speciale, la bandiera UK e i colori sociali di questo Third Kit.

Il nuovo Third Kit sarà disponibile nelle varianti Pro, Kombat, Extra e Kit bambino, in pre-order su store.genoacfc.it, con spedizioni e disponibilità nei negozi a partire da metà settembre. Il kit sarà inoltre riscattabile al Genoa Store di Piazza Banchi dagli abbonati che hanno sottoscritto il pacchetto “Unica”.