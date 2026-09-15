Genova. Genoa – Südtirol 0-0
25′ Ci prova Wiafe! Tiro dalla distanza potente e a mezza altezza che termina di pochissimo alla destra di Plizzari
25′ Break del Genoa che ha spazio per avanzare con Baldanzi, Vitinha fa spazio e il centrocampista tenta la conclusione rasoterra dalla distanza, palla sul fondo
17′ Ancora Genoa: Mitaj vede il movimento di Drameh e apre sulla destra. Il numero 16 entra in area e scocca un diagonale potente che testa i riflessi di Plizzari, poi la difesa finalizza il rinvio in corner su cui però il Genoa non riesce a essere incisivo
15′ Occasione Genoa: Wiafe si trova la palla tra i piedi in area di rigore dopo una respinta della difesa del Sudtirol, il tiro viene ancora una volta respinto dove c’è Baldanzi: conclusione deviata in corner da Giorgini.
7′ Palla persa in attacco dal Genoa, squadra sbilanciata, lancio in profondità per Mixtur, ma Otoa usa il fisico e recupera su una potenziale occasione da rete
6′ Otoa lancia Puczka, cross basso verso Vitinha, Giorgini spazza via
1′ Partenza con palla al Sudtirol. Genoa che attacca verso la Sud in questo primo tempo. Genoa che ha in Vitinha il vertice offensivo con alle spalle Baldanzi e Meichtry
Il Genoa è chiamato a una prova convincente ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Südtirol per ritrovare un po’ di fiducia dopo l’inizio campionato non proprio incoraggiante dal punto di vista della classifica.
De Rossi sceglie di fare un ampio turnover lasciando i soli Baldanzi e Marcandalli tra i titolari che erano partiti dal primo minuto contro il Frosinone.
Spazio dunque alle cosiddette seconde linee a partire dal portiere, Stolz, ma anche Mitaj, Puczka, Otoa, Wiafe e Meichtry. In campo anche Amorim, che torna in regia, e Vitinha (oggi capitano). Prima partita da titolare anche per uno degli ultimi acquisti della società rossoblù: Drameh.
Genoa – Sudtirol, le formazioni
Genoa: Stolz, Marcandalli, Otoa, Puczka, Drameh, Wiafe, Amorim, Mitah, Baldanzi, Meichtry, Vitinha.
Allenatore: De Rossi.
A disposizione: Bijlow, Sommariva, Ehizibue, Messias, Osmajic, Sabelli, Vasquez, Traoré, Colombo, Frendrup, Ellertsson, El Shaarawy, Sow.
Südtirol: Plizzari, Pellini, Giorgini, Veroli, F. Davi, Tait, Brik, S. Davi, Burnete, Anghelè, Mixtur.
Allenatore: Possanzini.
A disposizione: Vadjunec, Laureti, Stivanello, Tronchin, Rispoli, Fortes, Zeroli, Bjarkason Stabile, Iuliano, Molina, Schrott, Okoro.
Arbitro: Manganiello di Pinerolo; assistenti: Politi, Regattieri; quarto ufficiale: Galipò; Var: Giua; Avar: Del Giovane.