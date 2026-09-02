Genoa, si avvicina l’ufficialità del ritorno di El Shaarawy

Genova. Stephan El Shaarawy è a ore dal ritorno al Genoa. L’attaccante classe 1992, dopo un’estate trascorsa a valutare diverse possibilità e con l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita che sembrava concreta, ha scelto di tornare a Genova.

Decisivo il pressing dell’area mercato rossoblù, che ha continuato a lavorare sul giocatore anche nelle ultime fasi della sessione estiva. Già nella serata di ieri filtravano sensazioni particolarmente positive, mentre questa mattina è arrivata la fumata bianca. Ora si attendono gli ultimi passaggi formali, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Per El Shaarawy si tratta di un ritorno alle origini: il “Faraone” aveva vestito i colori rossoblù dal 2006 al 2010, muovendo i primi passi nel settore giovanile prima di affacciarsi alla prima squadra. Ritroverà Daniele De Rossi dopo l’esperienza passata insieme a Roma.