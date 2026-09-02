  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Arriva il faraone

Genoa, si avvicina l’ufficialità del ritorno di El Shaarawy

L'annuncio dovrebbe essere previsto a stretto giro: la fumata bianca è arrivata

El Shaarawy torna al Genoa

Genova. Stephan El Shaarawy è a ore dal ritorno al Genoa. L’attaccante classe 1992, dopo un’estate trascorsa a valutare diverse possibilità e con l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita che sembrava concreta, ha scelto di tornare a Genova.

Decisivo il pressing dell’area mercato rossoblù, che ha continuato a lavorare sul giocatore anche nelle ultime fasi della sessione estiva. Già nella serata di ieri filtravano sensazioni particolarmente positive, mentre questa mattina è arrivata la fumata bianca. Ora si attendono gli ultimi passaggi formali, con l’ufficialità che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.

Per El Shaarawy si tratta di un ritorno alle origini: il “Faraone” aveva vestito i colori rossoblù dal 2006 al 2010, muovendo i primi passi nel settore giovanile prima di affacciarsi alla prima squadra. Ritroverà Daniele De Rossi dopo l’esperienza passata insieme a Roma.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.