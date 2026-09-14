Genoa e Sampdoria in fondo alle classifiche: De Rossi e Corradi già sotto esame

Genova. Una partita prima della lunga sosta per le nazionali. Tre punti da conquistare per evitare che la panchina cominci a traballare pericolosamente. Genoa, ultimo in Serie A, e Sampdoria, ultima in Serie B, con un solo punto in quattro giornate. Gli errori in sede di mercato sono evidenti, ma come consuetudine nel calcio a pagare sono sempre gli allenatori. Daniele De Rossi e Bernardo Corradi sono chiamati, contro Parma e Catanzaro, a trovare la prima vittoria in campionato.

Genoa, il mercato non soddisfa

Non ha alzato i toni, ma De Rossi ha fatto capire che quando aveva deciso di proseguire col Grifone si aspettava un mercato diverso. Voleva una squadra più di palleggio e una rosa corta. Ora ho più di trenta giocatori e ha ammesso che deve fare qualcosa di diverso rispetto a un gioco di fraseggio. Inoltre, molti giocatori sono arrivati alla fine del mercato dando poco tempo al tecnico per strutturare la squadra.

Genoa: non c’è il regista. ma troppi lanci lunghi

Amorim potrebbe essere il grande flop di Lopez. Non è titolare sebbene sia l’unico regista della squadra. Frendrup non è cresciuto dal punto di vista della visione di gioco. Baldanzi e Sow sono giocatori di inserimento e non di fraseggio. Il Genoa ha qualità dalla trequarti in su (El Shaarawy, Messias, Baldanzi, Meichtry e Traorè). E, davanti, Colombo e Osmajic sono due giocatori in grado di stressare le difese avversarie. De Rossi deve trovare alternative alla strategia “lancio lungo più lotta sulla seconda palla”. Va bene come soluzione ma non può essere la costante.

Sampdoria, mancano le basi

Quando in qualunque campetto si fanno le squadre “a chiamata”, i primi ad essere scelti sono il portiere più forte e quello che fa più goal di tutti. La Sampdoria, invece, si è preoccupata di tutto tranne che dei cardini di ogni squadra. Ha preso un portiere, Vindahl, che sta lasciando parecchio a desiderare, specialmente nelle uscite. E puntato su un centravanti, Lauritsen, con un buon curriculum ma incognita per la categoria. L’errore, in questo caso, è non aver previsto una prima punta di scorta scegliendo di puntare su Tutino che prima punta non è.

Sampdoria, Corradi e le lezioni di Allegri

Corradi ha iniziato come Donati. Facendo un punto in più, nelle prime quattro, ma soltanto perché il Cesena ha giocato un tempo in 10. Era stato preso per l’esperienza nelle nazionali giovanili. Invece, di giovani e italiani la Sampdoria ha ripreso solo Mattia Viti. Si era parlato dell’esperienza con Allegri al Milan. Ebbene, tra le teorie del tecnico ora al Napoli ci sono la preponderanza dei giocatori rispetto agli schemi – Corradi, però, non ha avuto la forza di farsi prendere un portiere forte e una punta di categoria – e l’importanza della fase difensiva. Su questo secondo punto, bocciatura totale. I numeri: tra coppa e campionato 10 goal incassati in 5 partite. Ma soprattutto è grave il come sono arrivati i goal: l’erroraccio di Vindahl contro la Juve Stabia, certo, ma tra Palermo e Mantova ci sono state quattro dormite difensive, con i giocatori blucerchiati sempre distanti dagli avversari.

Risposte prima della sosta

Il Genoa scende in campo domani alle 18 contro il Sudtirol per la Coppa Italia. De Rossi è chiamato a vincere e, nel frattempo, può provare a schiarirsi le idee su come mettere a terra il potenziale della squadra in vista dell’appuntamento di domenica alle ore 15 contro il Parma per la seconda sfida salvezza consecutiva dopo un avvio comunque molto difficile rappresentato dal trittico Napoli-Lazio-Como.

La Sampdoria scende in campo sabato alle 17,15 contro il Catanzaro. Al Ferraris, solo una vittoria o un pareggio con una prova convincente possono evitare che riparta la contestazione, dopo l’apertura di credito di due settimane fa con lo striscione di incoraggiamento sull’obiettivo Serie A.