Genoa, ecco date e orari dalla 6^ alla 13^ giornata

Dopo il trittico di partite già delicato contro Como, Frosinone e Parma – e in mezzo la sfida di Coppa Italia con il Sudtirol – il Genoa ripartirà dopo la sosta lunga di settembre e ottobre dal match casalingo contro la Fiorentina. La stessa partita che rappresentò l’esordio di Daniele De Rossi sulla panchina del Grifone.

Oggi la Lega di Serie A ha annunciato l’orario di questa partita – sabato 10 ottobre alle 15:00 – e di tutte le altre sfide fino alla 12^ giornata del 22 novembre, quando il Genoa affronterà il Sassuolo alle 12:30.

Nel mezzo, gli appuntamenti contro le big (Roma-Genoa il 17 ottobre, Genoa-Juve il 28 ottobre e Genoa-Milan l’8 novembre) e gli importanti scontri salvezza (Genoa-Venezia il 25 ottobre e Lecce-Genoa il primo novembre).

Date e orari dalla 6^ alla 13^ giornata

6^ giornata ; Sabato 10 ottobre ore 15:00 ; GENOA-FIORENTINA

7° giornata ; Sabato 17 ottobre ore 20:45 ; ROMA-GENOA

8° giornata ; Domenica 25 ottobre ore 15:00 ; GENOA-VENEZIA

9° giornata ; Mercoledì 28 ottobre ore 20:45 ; GENOA-JUVENTUS

10° giornata ; Domenica 1 novembre ore 18:00 ; LECCE-GENOA

11° giornata ; Domenica 8 novembre ore 15:00 ; GENOA-MILAN

12° giornata ; Domenica 22 novembre ore 12:30 ; SASSUOLO-GENOA