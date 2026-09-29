Genoa, distrazione al muscolo dell’anca per Meichtry: salterà la Fiorentina

Genova. Distrazione alla muscolatura di un’anca per Meichtry. Questo l’esito degli approfondimenti del Genoa sul problema rimediato dal giocatore durante il ritiro con l’under 21 svizzera. Con tutta probabilità non sarà disponibile per la partita contro la Fiorentina. Per la partita è iniziata la prevendita dei biglietti. Sinora il Genoa è al quinto posto per la media spettatori in Serie A con oltre 30 mila presenze a partita.

Oggi i rossoblù si sono allenati a Pegli tra palestra e campo. Alla squadra oggi è stato aggregato Robinho Jr. che ha siglato una doppietta nella scorsa partita contro in Primavera, mentre i nove nazionali proseguono i loro impegni: Wiafe ha segnato con l’italia Under 19 nell’amichevole contro la Turchia. Anche il Primavera Damiano, centrocampista, ha giocato titolare. Questa sera in programma tre partite: Lussemburgo-Islanda (Ellertsson), San Marino-Albania (Mitaj) e Scozia-Svizzera (Sow).

Segnalata in progresso la condizione fisica di Traoré.