Genoa K.O. a Parma, De Rossi: “Mi sento responsabile ma squadra unita e meritiamo più di un punto”

Il Genoa perde 2-1 contro il Parma e trascorrerà la sosta per le nazionali al penultimo posto in classifica con soltanto un punto all’attivo.

Così mister Daniele De Rossi: “Il momento è rappresentato dalla classifica. Un solo punto e risultati negativi. Mi ritengo responsabile. Questa partita non è stata fatta in maniera sbagliata. Non siamo stati peggio del Parma. Quando devi vincere pareggi, come contro il Frosinone. Quando devi pareggiare, come oggi, invece perdi. C’è qualcosa quindi che non torna ed è l’allenatore che deve trovare la soluzione. Ma se prendiamo un tiro e subito subiamo, se cerchiamo di giocare ma non facciamo male, allora forse meritiamo di perdere”.

“Per passare a una difesa a quattro bisogna lavorare tanto. Non è mai stata un’opzione per questa partita. Abbiamo difensori abituati a tre. Abbiamo tempo per rimuginare e farci del male. Lo dobbiamo usare però per fare meglio. Penso che oggi avremmo meritato un punto. Forse sarebbe stato meglio rigiocare subito. Ma dobbiamo fare sì che serva questa lunga sosta. Dovremo migliorare la condizione e cercare soluzioni. Dovremo usare la sosta anche per unirci”.

“La linea difensiva fa parte della squadra. Sarebbe sbagliato gettare la croce addosso alla difesa. Anche davanti possiamo fare meglio, molto meglio. Ostigard non si è allenato per quattro giorni. Non c’era Vasquez. Sono stato il primo a chiedere in estate la conferma di questa linea difensiva. Penso che siano forti. Facciamo le stesse cose dello scorso anno. O hanno trovato tutti il modo per farci goal al primo tiro, o dobbiamo fare le cose meglio“.

“Mi sento un uomo triste, dispiaciuto e deluso. Secondo me avremmo potuto avere qualche punto in più anche se non stiamo facendo bene. Sento la fiducia e la vicinanza umana. Ma sappiamo come funziona in questo lavoro. Penso poi che sia giusto che la società faccia le sue riflessioni. La sensazione è che lo spogliatoio sia sempre unito e che fa quello che gli chiedo. Lavorano bene in allenamento e danno il massimo”.

“Prepariamo le partite in maniera seria ma anche cercando di alleggerire gli allenamenti. Perché è una piazza focosa ma molto esigente. Ho chiesto ai ragazzi di giocarla, piuttosto di giocarla male ma di provarci. Siamo tutti più appesantiti dopo questo risultato. A livello fisico, abbiamo qualche giocatore arrivato all’ultimo che deve ritrovare la forma migliore”.

“Un dispiacere deludere i tifosi. Sappiamo che per loro il calcio e la propria squadra è tutto. Mi dispiace per loro, per i giocatori e per la società. Faccio di tutto per poter cambiare le cose. Penso che ci sia il tempo per farlo. Si tratta di un momento brutto.