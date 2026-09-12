Genoa – Frosinone 1-1: Vasquez salva il Grifone, ma viene espulso nel finale

Genova. Finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, con i rossoblù che hanno creato e sprecato molto, ma si sono anche salvati nel finale quando la benzina era finita. Alla rete di Kvernadze al 14′ ha risposto Vasquez al 50′. Il capitano è stato poi espulso per doppio giallo a quattro minuti dalla fine. Sul risultato pesa anche un rigore sbagliato nel recupero del primo tempo da Colombo. Con l’ingresso di Messias ed El Shaarawy, ma anche di Meichtry, il Genoa ha creato sicuramente molto di più contro una squadra ostica, fisica e che sino all’ultimo ha provato il colpaccio. La classifica si muove da quota zero e la Nord dopo qualche fischio, al termine della partita decide comunque di incoraggiare la squadra.

Genoa – Frosinone, primo tempo

De Rossi conferma Osmajic accanto a Colombo e inserisce Ehizibue dal primo minuto al posto di Sabelli rispetto alla partita col Como. A Sow ancora le chiavi del centrocampo.

Si parte con sette minuti di ritardo perché c’è un problema al sistema di comunicazione dell’arbitro. Genoa che inizia molto bene e al 7′ va in rete con Baldanzi, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco di partenza di Osmajic nell’azione che ha portato poi Ellertsson all’assist per il compagno.

Buona l’intesa tra Colombo e Osmajic che hanno un bel daffare contro la difesa del Frosinone, duelli molto fisici tra il cobra di Vimercate e Cittadini (per lui giallo al 16′), che lo supera di diversi centimetri. L’arbitro all’11’ ferma il montenegrino proprio su lancio di Colombo per un braccio largo su Oyono.

La partita sembra in controllo, invece a sorpresa il Frosinone passa in vantaggio al 14′: difesa del Genoa che si fa prendere nello spazio. Ostigard decide di non andare a pressare Schmid, che lancia Kvernadze con Marcandalli che si trova solo e distante dall’uomo. Dribbling a smarcarsi e destro che non lascia scampo a Bijlow.

Il Genoa non si scompone troppo e tra il 18′ e il 22′ crea due nette occasioni da rete: è Masini con un grande intervento in scivolata a dire di no al diagonale di Ehizibue, che si era trovato la porta spalancata. Quella del 22′ sa più di gol sbagliato: grande intuizione di Colombo, che di tacco, spalle alla porta, serve nello spazio Baldanzi: solo davanti a Palmisani si fa ipnotizzare e il portiere devia in tuffo in corner.

Rossoblù che continuano a fare gioco, il Frosinone attacca poco, ma quando lo fa non butta mai via il pallone.

Nel finale il Genoa ha la migliore occasione per pareggiare: tiro di Baldanzi toccato col braccio da Cittadini, Rapuano va a vedere e decreta il calcio di rigore. Colombo sul dischetto spiazza Palmisani ma allarga troppo e la palla termina sul fondo (46′). Fischi dello stadio al termine dei primi 45 minuti.

Secondo tempo

Si parte con due cambi: Baldanzi lascia spazio a Messias, mentre Cittadini, ammonito, viene rilevato da Monterisi. Proprio Messias guadagna il corner da cui scaturisce il pareggio del Genoa (50′): cross di Sow e inserimento perfetto di Vasquez che al volo di destro insacca alle spalle di Palmisani. È una liberazione per i rossoblù, con Vasquez che indica la fascia di capitano mentre corre verso i tifosi.

Arriva il momento di El Shaarawy (60′) accolto da un’ovazione, al posto di Ehizibue. Il Faraone si va a sistemare a sinistra, Ellertsson cambia fascia. La partita cambia e la qualità dei due subentrati si vede anche nelle piccole cose con El Shaarawy che gestisce un pallone in difesa con grande tranquillità e compie due diagonali perfette che agevolano il recupero del possesso.

Il Frosinone però non ha rinunciato a giocare, pur soffrendo di più e al 65′ torna a farsi vedere dalle parti di Bijlow con Kvernadze: su un corner la palla arriva al numero 17 che col destro schiaccia il pallone verso la porta, Bijlow non si fa tradire dal rimbalzo e lo alza sopra la traversa.

Altri cambi tra il 70′ e il 71′ nel Genoa Colombo lascia spazio a Vitinha, mentre nel Frosinone escono Schmid per Hasa, Raimondo per Bobcek e Ghedjemis per l’ex Fini.

Il Frosinone alza il baricentro e il Genoa ora fa fatica. De Rossi cambia ancora per dare freschezza: dentro Amorim per Sow e Meichtry per Ellertsson (79′).

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La cronaca minuto per minuto

93′ Ancora Frosinone pericoloso, Genoa che in qualche modo si salva con Bijlow. Parata in due tempi

92′ Grandi proteste del Genoa per una spinta evidente in area su Osmajic

92′ Parata decisiva di Bijlow che su colpo di testa di Bobcek salva un gol fatto

91′ Angolo per il Frosinone, che chiude la partita in attacco

86′ Doppio giallo per Vasquez, espulso il capitano che compie un fallo su una ripartenza del Frosinone. Genoa in dieci

85′ Marcandalli non si accorge dell’uomo in arrivo e il Frosinone crea un’altra occasione: discesa di Kvernadze che serve Calò, palla parata da Bijlow

83′ Meichtry! Destro dal limite del neoentrato, deviazione decisiva in angolo

81′ Occasione Genoa! Messias ancora straordinario a liberarsi di un avversario, prolunga il pallone per Vitinha che in area si libera dell’avversario nonostante una maglia strattonata e Palmisani in tuffo salva la porta

79′ Nel Genoa fuori Sow per Amorim e Ellertsson per Meichtry

75′ Angolo per il Frosinone che da qualche minuto è tornato in pressione. Vasquez allunga il pallone fuori dalla zona pericolosa

71′ Triplo cambio nel Frosinone: escono Schmid per Hasa, Raimondo per Bobcek e Ghedjemis per Fini

70′ Cambio nel Genoa: fuori Colombo per Vitinha

70′ Sponda di Messias per Colombo, tiro dalla distanza su cui Palmisani arriva in tuffo

66′ Cartellino giallo per Vasquez, proteste

65′ Occasione Frosinone! Su un corner per il Frosinone la palla viene allungata verso Kvernadze che col destro schiaccia il pallone verso la porta, Bijlow non si fa tradire dal rimbalzo e lo alza sopra la traversa. Sugli sviluppi ancora Frosinone al tiro: Oyono ci prova ma la sfera va ben oltre la traversa

62′ Batte Messias, deviazione della barriera e palla in corner

61′ Messias guadagna un altro calcio piazzato importante e fa ammonire Bracaglia, reo di un blocco vistoso

60′ Cambio nel Genoa, ecco il momento di El Shaarawy, fuori Ehizibue. Il Faraone va a sistemarsi a sinistra, Ellertsson cambia fascia

55′ Genoa che lascia pochi spazi al Frosinone e allora Ghedjemis prova il tiro dal limite, palla alta

52′ Genoa che guadagna un calcio piazzato dal vertice dell’area verso i distinti, Ellertsson aizza il pubblico

50′ Pareggio del Genoa! Angolo di Sow e inserimento perfetto di Vasquez che di destro al volo insacca. Il capitano indica la fascia nell’esultanza

50′ Cross di Messias dalla tre quarti, deviazione di testa in corner

46′ Nel Frosinone esce Cittadini per Monterisi, nel Genoa entra Messias per Baldanzi

46′ Sul dischetto Colombo, che sbaglia! Palla fuori alla destra di Palmisani che era spiazzato

45′ Tre minuti di recupero

45′ Calcio di rigore per il Genoa!

42′ Uscita coi pugni di Palmisani sull’angolo di Sow, il Genoa tiene il possesso e sul tiro di Baldanzi c’è un sospetto colpo di mano di Cittadini. Gioco fermo per un problema alla schiena dello stesso Palmisani e var che richiama l’arbitro

41′ Intervento in scivolata di Calvani su Osmajic e palla in corner

39′ Ci prova Calò col destro da fuori area, palla sul secondo palo fuori non molto

37′ Discesa di Marcandalli, cross basso in area dove c’è Osmaijc che gira col destro. Palla fuori

36′ Colombo con caparbietà riesce a recuperare un pallone sulla linea di fondo, appoggio per Ehizibue che però spara sopra la traversa

26′ Punizione morbida di Sow, colpo di testa di Ostigard e Palmisani che blocca in presa alta

23′ Genoa che guadagna un altro corner. Sulla seconda battuta il colpo di testa di Ostigard è deviato in modo decisivo da Calò.

22′ Occasione Genoa! Grande assist di Colombo che di tacco libera Baldanzi nello spazio. Il numero 8 si fa ipnotizzare da Palmisani, che devia la palla in corner.

18′ Occasione Genoa: diagonale di Ehizibue da ottima posizione deviato in angolo da Masini

16′ Ammonizione per Cittadini, che trattiene Colombo

14′ Frosinone in vantaggio: difesa del Genoa che si fa prendere nello spazio. Ostigard decide di non andare a pressare Schmid, che lancia Kvernadze con Marcandalli che si trova solo e distante dall’uomo. Dribbling a smarcarsi e destro che non lascia scampo a Bijlow

11′ Lancio di Colombo per Osmajic, che viene recuperato da Oyono, l’attaccante riesce a prendere posizione per involarsi verso la porta, ma secondo l’arbitro facendo fallo

7′ Rete di Baldanzi! Ellertsson aveva superato un avversario sulla destra e aveva servito un assist al bacio per Baldanzi, che di piatto aveva insaccato, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco all’inizio dell’azione che ha portato il Genoa alla rete, check var in corso e conferma del fuorigioco

4′ Tentativo di Sow, murato, dopo un’uscita molto ardita di Palmisani quasi al limite dell’area senza però trattenere il pallone

1′ Genoa subito in attacco e primo corner guadagnato: batte Sow, ma Cittadini intercetta di testa

1′ Si comincia alle 15:07 dopo la risoluzione di un problema al sistema di comunicazione dell’arbitro. Palla al Frosinone, Genoa che attacca verso la Nord in questo primo tempo

Sono le 15:06 e la partita deve ancora iniziare: problema al sistema di comunicazione dell’arbitro.

Genoa – Frosinone apre il sabato della quarta giornata di Serie A. Fa caldo al Ferraris. De Rossi cerca i primi punti per il suo Genoa confermando Osmajic accanto a Colombo e inserendo Ehizibue dal primo minuto al posto di Sabelli rispetto alla partita col Como.

A Sow ancora le chiavi del centrocampo. Grifone che oggi giocherà con la terza maglia e che affronta per la prima volta l’ex Masini. Tra i giocatori che hanno vestito la maglia rossoblù e che militano nella squadra di Alvini ci sono anche Calvani in campo e Fini in panchina.

Genoa – Frosinone il tabellino

Genoa: Bijlow, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Ehizibue (60′ El Shaarawy), Sow (79′ Amorim), Frendrup, Baldanzi (46′ Messias), Ellertsson (79′ Meichtry), Colombo (70′ Vitinha), Osmajic.

Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Sommariva, Stolz, Mitaj, Drameh, Sabelli, Traoré, Puczka, Otoa, Wiafe.

Frosinone: Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini (46′ Monterisi), Bracaglia, Schmid (71′ Hasa), Calò, Masini, Ghedjemis (71′ Fini), Raimondo (71′ Bobcek), Kvernadze.

Allenatore: Alvini.

A disposizione: Pisseri, Desplanches, Amey, Birligea, Cichella, Zerbin, Akpoguma, El Azzouzi, Terzic, Fayed, Tchato.

Arbitro: Rapuano di Rimini; assistenti: Cavallina, El Filali; quarto uomo: Perenzoni; Var: Camplone; Avar: Cosso.

Ammoniti: Vasquez (G); Cittadini, Bracaglia (F)

Espulso: Vasquez all’86’

Spettatori: 29.305 di cui abbonati 26.271, paganti 3.034, incasso 82.060 euro.