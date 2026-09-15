Genoa, De Rossi: “Buone risposte, Puczka può fare il braccetto e Wiafe è il miglior prospetto”

Genova. Daniele De Rossi ha tirato un sospiro di sollievo con la vittoria in Coppa Italia e da questo 1-0 contro il Sudtirol ha tratto indicazioni tattiche utili su giocatori che si sono visti poco: “Ho provato Puczka braccetto di sinistra perché sapevo che lo poteva fare e sono sicuro che lo sarà. Mi sembra che abbia dato risposte positive. Utile anche vedere le condizioni mentali: Drameh non si era mai visto, Mitaj che era rimasto un po’ indietro nelle gerarchie ha fatto una buona partita. È servito anche per dare minuti a giocatori come El Shaarawy. Ci tenevo a questa partita, ma tra tenerci e vincere c’è differenza. Abbiamo cambiato un pochino, ma non significava che ci tenessimo: abbiamo fatto 27 tiri nello specchio, dobbiamo migliorare e non sempre in serie A capitano”.

Alzata la qualità con Traoré ed El Shaarawy, i due sono ancora indietro a livello fisico anche se, sottolinea De Rossi, “Stephan è più avanti, sapevamo che Ahmed sarebbe andato in difficoltà aerobica, ma ha giocato due palle e ha messo un assist e colpito il palo. Lui gioca un altro sport, è tanto forte e non ci dormiamo la notte per rimetterlo in condizione”.

Con Amorim in campo il centrocampo del Genoa ha girato diversamente, si è però fatto male a una caviglia nel finale: “Abbiamo giocato in dieci negli ultimi 7-8 minuti, ha preso un colpo e forse gli si è girata la caviglia. Vedremo nei prossimi giorni. Lui è un titolare. L’anno scorso ci siamo praticamente salvati alla 33esima di campionato a Pisa con Amorim in campo e lì ho fatto giocare tanti giocatori, alcuni per metterli in mostra altri per dare 5-7 partite per renderli pronti, non sempre lui ha ricevuto comprensione. Ha fatto un paio di errori e lo hanno fatto passare come un bidone. Lui deve stare dentro una squadra che palleggia bene perchè la palla non se la va a riprendere come fa Wiafe. Fa giocare meglio Baldanzi, Traoré. Detto ciò abbiamo Sow e Frendrup, tutti con diverse qualità”. Molto bene anche Wiafe, per De Rossi: “Lui è il perfetto sostituto di Masini con 5-6 anni di meno. Anche lui diventerà titolare, è uno che arpiona il pallone e gli rimane nei piedi. Come prospettiva è quello che avrà più margine di tutti”.

Oggi Baldanzi e Meichtry si sono abbassati meno per stare vicino a Vitinha e probabilmente i 27 tiri in porta sono una delle risultanze. “Tommaso lo chiamiamo noi ad abbassarsi perché sappiamo che la palla esce più pulita, non avendo giocatori che hanno questa caratteristica. Chiamiamo i centrocampisti più bassi per uscire dalla pressione avversaria se no siamo costretti ad andare in verticale. Vogliamo servirlo lì vicino alle punte tra le linee, Baldanzi è un giocatore che si sta dannando l’anima per fare le cose fatte bene, gli sta piacendo correre senza palla, per noi è decisivo e importantissimo. Ogni tanto lo sostituisco perché in panchina abbiamo gente forte, era stato molto in palla nel primo tempo del Frosinone”.

Senza Vasquez dovrebbe essere proprio Puczka il sostituto: “Lui è il migliore a fare uscire la palla, essendo squalificato avrei voluto far giocare Vasquez, ma non avrei mai visto Puczka in quel ruolo. Potremmo arrivare anche alla difesa a 4 quando avremo tutti i giocatori in condizione, per come siamo arrivati al completamento della rosa dobbiamo pensarci, vediamo se già da Parma. Diventa una scienza il reparto. Io ho sempre prediletto la linea a 4, siamo aperti a tutto soprattutto per Parma che è molto prossima”.

Chi oggi non c’era e dovrebbe recuperare è Ostigard, per lui una gastroenterite, Otoa in ogni caso ha giocato molto bene secondo De Rossi.

Anche Stolz ha fatto parate importanti: “Non lo conoscevo, l’ho detto anche a lui. Quando ci siamo trovati a guardare i secondi portieri alla fine abbiamo scelto lui. Gli ho detto che avrebbe avuto le sue chance, è un portiere di tutto rispetto, si è comportato bene in ritiro. Coi piedi gioca bene, dovrebbe forse velocizzare il suo gioco. Si è integrato bene, ha fatto le parate giuste, è presente coi piedi, nelle uscite, ha fatto la partita che pensavo avrebbe fatto. Inutile andare a comprare uno fuori”.